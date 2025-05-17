В Госдуме планируют ужесточить наказание за помехи машине скорой помощи

В Госдуме хотят ужесточить наказание для водителей, которые не уступают дорогу машинам скорой помощи. Соответствующий законопроект уже опубликован на сайте нижней палаты парламента.
Сейчас нарушителям грозит штраф от 4,5 до 7 тысяч рублей или лишение прав на срок до года.
Депутаты предлагают:
Если закон примут, то непропуск скорой помощи станет отдельным видом правонарушения. Изменения планируют внести в статью 12.17 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов, представляющий ЛДПР, отметил, что подобные ситуации на дорогах возникают все чаще, и это требует реакции.
Ранее редакция сообщала о том, что ГАИ получит полномочия аннулировать права новосибирцев с плохим здоровьем. Ожидается, что поправки вступят в силу весной 2026 года.
Источник фото: Freepik / Автор — rawpixel.com
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