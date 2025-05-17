Рекламодателям

В Госдуме планируют ужесточить наказание за помехи машине скорой помощи

  • 17/05/2025, 18:30
Автор: Артем Рязанов
В Госдуме планируют ужесточить наказание за помехи машине скорой помощи
За непропуск автомобиля с медиками придется заплатить до 30 тысяч рублей

В Госдуме хотят ужесточить наказание для водителей, которые не уступают дорогу машинам скорой помощи. Соответствующий законопроект уже опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Сейчас нарушителям грозит штраф от 4,5 до 7 тысяч рублей или лишение прав на срок до года.

Депутаты предлагают:

  • увеличить штрафы ГИБДД до 20-30 тысяч рублей;
  • продлить срок лишения прав с трех месяцев до двух лет.

Если закон примут, то непропуск скорой помощи станет отдельным видом правонарушения. Изменения планируют внести в статью 12.17 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов, представляющий ЛДПР, отметил, что подобные ситуации на дорогах возникают все чаще, и это требует реакции.

Ранее редакция сообщала о том, что ГАИ получит полномочия аннулировать права новосибирцев с плохим здоровьем. Ожидается, что поправки вступят в силу весной 2026 года.

Источник фото: Freepik / Автор — rawpixel.com

8

Рубрики : Право&Порядок Общество

Регионы: Россия

Теги : Скорая помощь автомобиль


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Виктор Толоконский, российский государственный и политический деятель, председатель Совета директоров МВК «Новосибирск Экспоцентр»

Виктор Толоконский: Строительные компании Сибири можно поддержать госзаказами

На фоне падения рыночного спроса другой альтернативы сохранения отрасли сегодня нет
Все материалы
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
В Госдуме планируют ужесточить наказание за помехи машине скорой помощи
17/05/25 18:30
Общество Право&Порядок
Стало известно, кто получит средства от нового рекламного сбора
17/05/25 16:30
Бизнес Власть
Аренда жилья в Новосибирске стала дешевле
17/05/25 15:30
Недвижимость
В России впервые за 16 лет обновляют толковые словари русского языка
17/05/25 13:30
Власть Образование Общество
«Сибэлектротерм» в Новосибирске снова выставили на торги
17/05/25 12:30
Бизнес Промышленность
В Новосибирске не хватает около 700 учителей
17/05/25 11:30
Власть Образование
Оператор самокатов оценил создание управления микромобильности в Новосибирске
17/05/25 11:30
Бизнес Власть
Новосибирский абонент подвергся более 13 тысячам спам-звонков за квартал
17/05/25 10:00
Технологии
В Госдуме предложили сделать майские выходные непрерывными
17/05/25 9:30
Власть Общество
В Новосибирске сносят одну из первых платных городских парковок
16/05/25 19:30
Бизнес Власть Город
«Курганприбор» покупает еще один банкротный завод в Новосибирске
16/05/25 19:24
Бизнес Промышленность
Аукцион по продаже ТЦ в Новосибирске за 1,8 млрд рублей снова не состоялся
16/05/25 18:30
Бизнес Власть Право&Порядок
Прокуратура Новосибирска изъяла у эзотерика 60 миллионов рублей
16/05/25 18:00
Право&Порядок
Виновникам взрыва газа в доме на Линейной в Новосибирске смягчили приговор
16/05/25 17:30
Право&Порядок
Новосибирцев осудили за мошенничество с зерном на 43 млн рублей
16/05/25 17:15
Право&Порядок
Русфонд объявил о создании фонда целевого капитала
16/05/25 17:00
Общество
От мечты к подвигу: в Новосибирске состоится премьера фильма «Увидеть небо»
16/05/25 16:45
Стиль жизни
Новосибирцы накопили на счетах в банках более 944 млрд рублей
16/05/25 16:30
Финансы
Профессии будущего назвали эксперты в Новосибирске
16/05/25 16:00
Образование Общество
Выходец из новосибирского НВВКУ будет руководить сухопутными войсками России
16/05/25 15:30
Власть Отставки и назначения
Популярное
Задержали и отпустили директора по дистрибуции издательства «Эксмо»
15/05/25 18:30
Мужчина усыпил девушку в кафе в центре Новосибирска и исчез
12/05/25 17:45
Когда сажать огурцы: советы новосибирского агронома по подготовке почвы
11/05/25 14:36
Новосибирский агроном Шубина рассказала, что можно посадить в огороде в мае
30/04/25 12:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на май 2025
30/04/25 11:25
Больного сокола спасла художница из Новосибирска
29/04/25 15:30
Новости компаний
Победители «Сибирь.ПРО» получат шанс учиться в Академии новостей
16/05/25 12:15
Новосибирские энергетики выявили массовые нарушения подвесов оптики на электросетях
16/05/25 11:20
Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,4 раза
16/05/25 9:10
Энергетики определили лучших специалистов по работе с потерями электроэнергии
15/05/25 17:25
Банк Уралсиб провел уроки финансовой грамотности в школах Кемерова
15/05/25 9:10
Будущие журналисты представят свои лучшие работы в номинации «ПРОба пера»
14/05/25 12:48

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Май 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска