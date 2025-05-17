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Стало известно, кто получит средства от нового рекламного сбора

  • 17/05/2025, 16:30
Автор: Оксана Мочалова
Стало известно, кто получит средства от нового рекламного сбора
В предварительном списке нет представителей малого и среднего бизнеса

Минцифры РФ определилось и направило в правительство предварительный список онлайн-платформ, которые могут получить господдержку за счёт отчисления в 3% от доходов распространителей интернет-рекламы.

В перечень вошли «Яндекс», 2ГИС, сервисы VK: Mail.ru, «Дзен», Vk.com, «Одноклассники», RuStore и «VK Видео», видеоплатформа Rutube, «Литрес», а также платформа «Честный знак», Госуслуги, Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) и специализированная платформа раскрытия информации об отраслевых программных продуктах, сообщает Forbes со ссылкой на документ и источники.

— Окончательное решение по включению ресурсов в перечень будет принимать правительство, — подчеркнули в Минцифры.

Один из собеседников издания отметил, что в предварительный список включили компании, которые сами являются распространителями онлайн-рекламы. Это значит, что они сначала заплатят сбор, а потом получат господдержку.

Также эксперты отметили отсутствие в списке представителей малого и среднего бизнеса, что создаёт риск монополизации денег у ограниченного круга компаний.

Напомним, с 1 апреля 2025 года в России вступили в силу поправки к закону «О рекламе». Теперь распространители онлайн-рекламы (СМИ, блогеры, операторы рекламных систем, а также посредники между ними и рекламодателями) должны отчислять в федеральный бюджет 3% от дохода за свои услуги. При этом федеральные теле- и радиоканалы, вошедшие в первый и второй мультиплексы («Первый канал», «Россия 1», НТВ, «Матч ТВ», СТС, ТНТ, «Спас» и др.) этот налог платить не будут.

По мнению экспертов, опрошенных редакцией Infopro54, новый сбор за распространение интернет-рекламы может привести к напряженности на рынке. В профильных чатах участники рекламного рынка отмечали, что еще недостаточно адаптировались к маркировке. По их мнению, новый сбор, который увеличивает налоговую нагрузку и объем работы, не своевременен. Они считают, что объем немаркированной рекламы в сети увеличится или новый сбор будет переложен на клиента. При этом преференции федеральным СМИ, по их мнению, «выдавливают» с рынка региональные СМИ.

Ранее редакция сообщала, что рынок наружной рекламы в Новосибирске достиг 1,8 млрд рублей. Ключевым трендом стала цифровизация конструкций.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : сбор за интернет-рекламу Онлайн-реклама


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