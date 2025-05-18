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Регионы Сибири лидируют по табачному контрафакту

  • 18/05/2025, 09:30
Регионы Сибири лидируют по табачному контрафакту
В Омске нелегально продается каждая пятая сигарета

Новосибирская область входит в топ регионов Сибири по количеству табачного контрафакта. 4,4% сигарет, которые продаются в регионе, реализуются незаконно. В лидерах — Омская область. Так, нелегальной здесь является каждая пятая сигарета (19,3%), что почти в два раза выше, чем в среднем по стране (11,4%). Второе место занимает Алтайский край, где этот показатель равен 10,2%. Всего за последние 10 месяцев в СФО было заблокировано 2,3 млн единиц табачной продукции, из них 2,1 млн — сигареты. Об этом сообщили представители АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции» в ходе круглого стола: «Нелегальный оборот табачной и никотинсодержащей продукции в Омской области, Сибири и России».

Участники круглого стола отметили, что одна из причин большого количества контрафакта — в действующем законодательстве у регионов отсутствуют полномочия для эффективной борьбы с нелегальной продукцией.

— Расщепление акцизов могло бы мотивировать субъекты федерации к борьбе с нелегальным оборотом табачной продукции. Это давно поддерживает и Госдума, и Совет Федерации, — заявил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов.

Он отметил, что акцизы на табачную продукцию принесли в 2024 году федеральному бюджету России более 826 млрд рублей. При этом его потери от продажи нелегальной продукции превысили 127 млрд рублей.

— В деле борьбы с нелегальной продукцией, большую роль играет общественный контроль на местах в условиях моратория на внеплановые проверки торговых точек, а вот гармонизация акцизных ставок со странами ЕАЭ оставляет коридор отклонения ставок в 40%, — прокомментировал менеджер по работе с органами государственной власти JTI России Роман Трошкин.

Из эффективных мер борьбы с нелегальной табачной и никотинсодержащей продукцией эксперты также назвали тщательный контроль за оборотом товаров и оперативное реагирование на нарушения и цифровую маркировку. Исправить ситуацию могло бы и перераспределение части табачных акцизов в региональные бюджеты и приведение их в соответствие с уровнем стран ЕАЭС. Такое мнение озвучили эксперты-участники.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что доля незаконного оборота табачной продукции в РФ снизилась и составляет 10,8% и 11,4%. За весь период исследований, проводимых с конца 2021 года, это минимальный уровень незаконного оборота табачной продукции. При этом в Новосибирской области зафиксировано двукратное снижение — до 4,4%. Это самый значительный показатель среди регионов Сибири.

Ранее редакция сообщала о том, что в этом году российский бюджет может лишиться более 12 миллиардов рублей из-за нелегального оборота кондитерских изделий. Дело в том, что общий объем такой кондитерки в стране достигает 1,49 миллиарда упаковок. Такие данные привели специалисты Центра экономической экспертизы Высшей школы экономики (ЦЭЭ ВШЭ). 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Право&Порядок Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : борьба с фальсификатом


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