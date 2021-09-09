В Госдуме предложили приравнять электросамокаты к мопедам

Самокаты нужно приравнять к мопедам и требовать на них права категории «М», чтобы обязать водителей электросамокатов знать правила дорожного движения, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский в беседе с URA.RU.

— Нельзя назвать электросамокат транспортным средством, но необходимо идентифицировать человека, передвигающегося на нем по проезжей части дороги. В какой-то степени можно приравнять электросамокат к мопеду, потому что на него граждане получают права категории «М» и водители, как минимум, обязаны знать правила дорожного движения, — объяснил заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Владимир Афонский.

Сейчас, по словам депутата, водители самокатов являются пешеходами.

— В настоящий момент тот, кто передвигается на средстве индивидуальной мобильности, считается пешеходом и поэтому практически любое столкновение с транспортным средством приравнивается к категории «наезд на пешехода», что для автовладельцев чревато серьезными проблемами, хотя, возможно, они и не виноваты. В этом вопросе нужно наводить порядок, чтобы обезопасить всех участников дорожного движения, — подчеркнул Афонский.

Ранее было заявлено, что Минтранс представил финальную редакцию поправок к правилам дорожного движения в части ограничения скорости электросамокатов на тротуарах, велодорожках и обочинах. Она не должна превышать 25 километров в час. По данным МВД РФ, с начала текущего года в России произошло 270 ДТП с участием электросамокатов.