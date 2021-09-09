Лидер новосибирских «родинцев» обратился в суд за защитой репутации

Депутат Заксобрания Новосибирской области, и лидер реготделения партии «Родина» Вячеслав Илюхин обратился в суд с иском к директору ООО «Экогород» Людмиле Сторожевой по поводу защиты чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда на сумму 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда Калининского района Новосибирска.

Поводом для иска, по информации суда, послужило размещение в паблике «Калининский район» соцсети «ВКонтакте» комментария со сведениями о противоправной, по мнению ответчика, деятельности Вячеслава Илюхина. Комментарий истец оставила под видео «Доходное место или фиаско комбинаторов», посвященного критике работы руководства управляющей компании «Строймонтаж» в поселке Пашино со стороны авторов сюжета (в том числе с комментариями самого Вячеслава Илюхина).

— Очень много жалоб у нас пошло по ЖКХ, — говорит в видео Илюхин. — В основном по текущему ремонту.

Как сообщается в сюжете, более 100 многоквартирных домов находятся под управлением «Строймонтажа».

— Прежде ей помогали два подрядчика: ремонтно-строительное подразделение «Перспектива» и фирма по уборке улиц, дворов и домов «Экогород», — поясняет закадровый голос. — Управляющая компания ежемесячно перечисляла своим подрядчикам: «Перспективе» — 800 тысяч, а «Экогороду» — почти 2,5 млн рублей ежемесячно, вне зависимости от результата. Теперь аудиторам предстоит проверить обоснованность этих регулярных перечислений.

Руководитель «Экогорода», связывает выход сюжета с политическими событиями — текущей выборной кампанией. Напомним, что Вячеслав Илюхин является кандидатом в депутаты Госдумы по списку партии «Родина».

— В преддверии выборов нужны деньги, которые он планирует получать через подконтрольные лица, совершившие рейдерский захват компании «Экогород», — цитирует пресс-служба суда комментарий директора компании. — Кроме того, ответчик (в комментарии к видео) высказал оскорбления в отношении истца. Данный комментарий оскорбляет истца, создает негативное отношение и порочит его деловую репутацию.

Как сообщил Infopro54 на условиях анонимности источник в политических кругах Калининского района Новосибирска, данная история с иском послужила логическим продолжением достаточно продолжительного конфликта сторон за влияние в одной из управляющих компаний поселка Пашино. Более подробной информацией собеседник редакции, по его словам, не располагает.

По информации суда Калининского района, о дате заседания по иску Вячеслава Илюхина будет сообщено дополнительно.