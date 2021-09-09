Картинг-бар-ресторан Mishkin&Mishkin выставлен на продажу

В Новосибирске выставлен на продажу картинг-бар-ресторан Mishkin&Mishkin. Сообщение о появилось вчера на сайте «ЦИАН.групп». Заведение занимает подвальный этаж здания на ул. Нарымской, 37. Общая площадь помещения — 2740 кв. м.

— Под одной крышей предлагаемого к продаже комплекса объединены картинг, ресторан, кофейня, караоке-холл. Картинг-центр располагает большим парком прокатных картов для взрослых и специализированной техникой для детей. Ресторан — 600 кв. м, с высотой потолков 3 м, караоке-холл — 92 кв. м, с высотой потолков 3 м. Это полноценный готовый бизнес в Новосибирске. С полностью отлаженными рабочими процессами и сформированными решениями для дальнейшего развития, — сказано в объявлении.

Ресторан и караоке-холл рассчитан на 265 посадочных мест. По центру бар-ресторана расположен большой контактный бар, его площадь занимает 30 кв. м, общая протяженность барной стойки по периметру — 22,5 м, это 26 посадочных мест.

5 августа текущего года в Instagram-аккаунте новосибирского картинг-бара-ресторана Mishkin&Mishkin появилось сообщение о том, что ресторан закрывается на реконструкцию. Планируемой датой открытия был назван октябрь.

На сегодняшний день владельцем Mishkin&Mishkin является Вадим Герцог, предприниматель в основном занимается ресторанным бизнесом. По данным Seldon.Basis, он является соучредителем нескольких компаний: ООО «Надежда», ООО «Ария», ООО «Гусли» и ИП Герцог Вадим Александрович.

Напомним, картинг-бар-ресторан Mishkin&Mishkin открылся в Новосибирске в 2017 году. Это был второй ресторан, работающий под брендом Mishkin&Mishkin. Первое заведение открылось в Омске в 2014 году. Развитием ресторана Mishkin&Mishkin занимается омская компания RS Project. Ей принадлежат также такие проекты, как центр отдыха и ресторан «Хибара», «Драйв клуб», ночной клуб «Ангар», «Лермонтов-отель», центр отдыха «Ралли Сибирь» (на сегодняшний день ликвидирован), и пивной клуб «Кочегарка».