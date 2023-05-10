В Госдуме предложили самовыгул собак приравнять к выбрасыванию животных на улицу

Инициатива принадлежит депутату Госдумы от «ЕР» Александру Спиридонову. В частности, он предлагает ввести штраф для владельцев собак, чьи питомцы гуляют сами по себе, пишут «Известия».

Автор поправок призвал самовыгул собак считать избавлением от животных, в связи с чем целесообразно накладывать штраф на владельцев «шариков» на сумму в размере МРОТ.

Напомним, что в каждом российском регионе МРОТ имеет индивидуальную величину. Так, в Москве она составляет 24,801 тыс рублей, в Ставрополье — 20,024 тыс рубля, в Новосибирской области речь идет о 16 242 рублях.

Для максимально точного определения принадлежности домашнего животного на самовыгуле Александр Спиридонов предложил ввести обязательное чипирование питомцев.

Также депутат уверен, что необходимо в обязательном порядке лицензирование на разведение животных, чтобы заводчики платили налоги на доходы от своей деятельности.

Отмечается, что данные поправки могут быть внесены в мае текущего года.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские власти намерены ввести ограничения по количеству питомцев в квартире на человека.