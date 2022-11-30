Новосибирские власти намерены ввести ограничения по количеству питомцев в квартире на человека

В мэрии Новосибирска предложили ввести ограничения по количеству питомцев на человека. В частности, одному жильцу можно будет содержать не более шести кошек.

Такую инициативу авторы нововведений объяснили недобросовестным отношением к животным со стороны некоторых жителей мегаполиса.

Начальник отдела госветслужбы районов области управления ветеринарии Новосибирской области Даниил Миловидов подчеркнул, что нужны более жесткие правила содержания питомцев.

В настоящее время новая концепция вынесена на публичные обсуждения. На портале «Госуслуги» уже появилось более 100 замечаний и предложений от жителей региона. Однако пользователи придерживаются мнения, что надзорные органы должны контролировать качество жизни питомцев, а не их количество.

Ранее редакция сообщала, что собак и кошек приравняют к сельхозживотным.

Фото: pixabay.com — Vnukko