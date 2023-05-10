«Яндекс» продал «Дзен» за 38 млрд рублей

«Яндекс» получил от продажи ООО «Дзен.Платформа» более 38 млрд рублей. Об этом говорится в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах компании.

Напомним, что покупателем «Дзена» стал VK. Сделка была закрыта в сентябре прошлого года. Также VK получил агрегатор«Яндекс.Новости», а «Яндексу» досталась служба доставки еды Delivery Club. Отметим, что вложение в ООО «Delivery Club» в прошлом году составило 38 600 690 тыс рублей.

«Яндекс» развивает бренд Delivery Club на единой технологической платформе с «Яндекс.Едой». А VK сообщил, что получил права на технологии и айдентику «Дзена» и «Новостей».

Отметим, что Delivery Club VK приобрел незадолго до сделки с «Яндексом» у «Сбера», с которым владел сервисом в совместном предприятии «О2О Холдинг».

В апреле этого года «Яндекс» выкупил долю 29% американской Uber в совместном предприятии с «Яндекс.Такси». Сумма сделки составила 702,5 млн долларов «Яндекс» стал единственным владельцем группы, компания сохранила за собой право использовать бренд Uber в России и соседних странах до 2026 года.

«Яндекс» — транснациональная компания в отрасли информационных технологий, чьё головное юридическое лицо зарегистрировано в Нидерландах, владеющая одноимённой системой поиска в интернете, интернет-порталом и веб-службами в нескольких странах. Наиболее заметное положение занимает на рынках России, Белоруссии и Казахстана.

Приоритетное направление компании — разработка поискового механизма, но за годы работы «Яндекс» стал большой корпорацией с большим количеством активов; в 2017 году «Яндекс» предоставлял более 50 различных веб-служб.

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