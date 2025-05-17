В Госдуме предложили сделать майские выходные непрерывными

Депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Антропенко обратился к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с предложением сделать непрерывными выходные с 1 по 9 мая при составлении календаря на следующий год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Как утверждает парламентарий, жители России часто обращаются к нему с предложениями сделать майские праздники непрерывными.

— Прошу вас при формировании производственного календаря на 2026 год учитывать запрос общества о непрерывности периода майских праздников и выходных в 2026 году, — говорится в его письме главе Минтруда.

В мае 2024 года было 18 рабочих дней и 13 выходных.

Накануне российский министр труда заявил, что в 2026 году с праздничными и выходными все будет хорошо. Он также отметил, что сейчас министерство активно работает над производственным календарем на следующий год.

Ранее редакция сообщала о том, что Госдума запретила навязывать допуслуги при покупках в России. Для их продажи продавец теперь должен получать согласие покупателя.