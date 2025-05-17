Новосибирский абонент подвергся более 13 тысячам спам-звонков за квартал

В течение первых трех месяцев 2025 года цифровая экосистема МТС провела анализ входящих вызовов жителям Новосибирской области с целью выявления спама и мошеннических звонков. Лидерами оказались банковские структуры и финансовые учреждения, наряду с рекламными компаниями и коллекторскими агентствами.
Мошенники также вошли в десятку самых активных звонящих, заняв восьмую позицию. За указанный период система защиты от спама предотвратила около 31 миллиона нежелательных для абонентов Новосибирской области звонков. Подсчитано, что благодаря этому сервису абоненты сэкономили 14 лет своего времени, которое было бы потрачено на бессмысленные разговоры.
Один из абонентов в Новосибирской области подвергся особенно настойчивым атакам: ему пытались дозвониться злоумышленники более 13,5 тысяч раз за первый квартал года.
— Число спам-звонков и мошеннических вызовов демонстрирует ежегодный рост. Если в конце предыдущего года мошенническим был каждый тысячный звонок, то в настоящее время таковым является примерно каждый семисотый входящий звонок в масштабах страны. Подобная тенденция наблюдается и в Новосибирской области. К примеру, в первом квартале прошлого года наш сервис предотвратил около 21 миллиона спам-звонков и мошеннических вызовов, что на 10 миллионов меньше, чем в текущем году. В подобных ситуациях крайне важно сохранять осмотрительность, — комментирует Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области.
Фото: freepik.com/Автор: freepik
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