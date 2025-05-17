Новосибирский абонент подвергся более 13 тысячам спам-звонков за квартал

В течение первых трех месяцев 2025 года цифровая экосистема МТС провела анализ входящих вызовов жителям Новосибирской области с целью выявления спама и мошеннических звонков. Лидерами оказались банковские структуры и финансовые учреждения, наряду с рекламными компаниями и коллекторскими агентствами.

Мошенники также вошли в десятку самых активных звонящих, заняв восьмую позицию. За указанный период система защиты от спама предотвратила около 31 миллиона нежелательных для абонентов Новосибирской области звонков. Подсчитано, что благодаря этому сервису абоненты сэкономили 14 лет своего времени, которое было бы потрачено на бессмысленные разговоры.

Один из абонентов в Новосибирской области подвергся особенно настойчивым атакам: ему пытались дозвониться злоумышленники более 13,5 тысяч раз за первый квартал года.