В Новосибирске сносят одну из первых платных городских парковок

Платная парковка, расположенная рядом со спорткомплексом «Динамо» — одна из первых объектов такого типа в Новосибирске. Долгие годы она была в частной собственности и являлась предметом споров. Одни считали парковку удобной, другим она мешала. Вторая сторона неоднократно направляла обращения в правоохранительные и надзорные органы. Но парковка несмотря ни на что продолжала работать. Теперь же удалось найти решение, которое устроило обе стороны.

— Возле здания «Динамо» в прошлом был небольшой парк. Его решено восстановить. Останется лишь небольшое парковочное пространство сбоку. Работы планируем начать в этом году, — рассказал заместитель председателя НОО Общества «Динамо» Артем Соболев BFM-Новосибирск.

Само здание спортивного комплекса «Динамо» относится к разряду памятников и, по словам зампредседателя, заслуживает должного отношения. Помимо организации паркового пространства, запланирован ремонт фасада исторического наследия города. Куратор проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!», создатель маршрута «Линия авангарда» Карина Ляникова говорит, что восстановление исторической зеленой зоны рядом с памятником конструктивизма спасет его и подарит городу один из лучших видов.

— Мы делали цветной календарь, посвященный новосибирскому авангарду. Планировали взять фотографии красивых, отреставрированных зданий. Чтобы люди увидели конструктивистские здания во всей красе. Но выяснилось, что найти такие объекты в нашем городе очень сложно. Визуально привлекательные здания губит реклама, заборы, изъяны фасада. В результате пришлось делать визуальные реконструкции, с помощью возвращали зданию вид, задуманный архитектором. Среди прочих там был и СК «Динамо». Получилось очень красивое здание, — рассказала куратор проекта.

Ранее редакция сообщала о том, что Пресненский районный суд Москвы вынес решение, согласно которому Министерство обороны Российской Федерации должно законсервировать и восстановить семь объектов, расположенных на территории Военного городка в Новосибирске.