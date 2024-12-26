В Госдуме предложили запретить поступление в вузы без ЕГЭ для выпускников колледжей

Депутаты Государственной Думы предложили запретить выпускникам колледжей поступать в вузы без сдачи ЕГЭ. Согласно законопроекту, ограничение будет касаться тех случаев, когда студент выбирает направление, не соответствующее тому, что он изучал ранее.

В законопроект «Об образовании» предлагается внести изменения. В настоящее время выпускники колледжей имеют право поступать в высшие учебные заведения без сдачи ЕГЭ, независимо от того, совпадают ли их специальности с теми, по которым они планируют обучаться в вузе. Для поступления абитуриентам достаточно сдать внутренний экзамен в вузе.

Авторы инициативы считают, что нынешняя система образования не способствует привлечению талантливых абитуриентов и не стимулирует граждан к осознанному выбору одной специальности, по которой они будут работать в будущем.

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