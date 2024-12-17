В Госдуме приняли закон о повышении штрафа за повторную езду без ОСАГО

Государственная Дума поддержала предложение о введении штрафов за повторную езду без ОСАГО. Соответствующий законопроект был принят во втором и третьем чтениях.

Поправки внесут изменения в статью 12.37 Кодекса об административных правонарушениях, добавив новый штраф за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО. Размер штрафа составит от 3 до 5 тысяч рублей.

В настоящее время за езду без страховки водителей наказывают. За такие нарушения предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 рублей. Однако отдельного наказания за повторное совершение таких нарушений в течение года пока нет.

Напомним, что Министерство внутренних дел РФ внесло изменения в административный регламент, касающийся регистрации транспортных средств. Согласно информации, размещенной на сайте правовых актов, отменена норма, обязывающая водителей предъявлять полис ОСАГО при регистрации авто. Норма должна заработать с 1 марта 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что 257 тысяч таксистов оформили договор ОСГОП в России. В системе «Такси» зарегистрировано более 600 тысяч подобных автомобилей.