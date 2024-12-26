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Центр управления энергосистемами трех регионов открылся в Новосибирске

  • 26/12/2024, 10:30
Автор: Юлия Данилова
Центр управления энергосистемами трех регионов открылся в Новосибирске
В 2025 году в город переедет оперативно-диспетчерское управление Объединенной энергосистемой Сибири

Оперативно-диспетчерское управление энергосистемами Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай переведено в новый высокотехнологичный диспетчерский центр в Новосибирске. Он был построен специально под размещение центра Филиалом АО «СО ЕЭС» и стал одним из этапов инвестиционного проекта компании по созданию инфраструктуры и технологическому переоснащению диспетчерских центров.

Как отметил генеральный директор Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири Алексей Хлебов, новейшие технологии, «встроенные» в инфраструктуру здания, направлены на совершенствование процессов управления стабильной работой энергосистемы, режимного сопровождения вводов новых генерирующих и электросетевых объектов.

В компании пояснили, что управление режимами работы энергосистем трех регионов позволит расширить наблюдаемость текущего состояния объектов диспетчеризации, ускорить принятие диспетчерами оперативных решений, добиться большей эффективности планирования и управления режимами.

Следующим шагом станет перевод в новое здание в 2025 году оперативно-диспетчерского управления Объединенной энергосистемой Сибири, охватывающей четыре часовых пояса. Филиал Системного оператора ОДУ Сибири, управляющий режимами 10 энергосистем на территории 12 субъектов РФ, переместится в Новосибирск — центр Сибирского федерального округа.

Напомним, в 2018 году совет по инвестициям Новосибирской области одобрил проект системного оператора по созданию комплекса зданий на улице Потанинской для объединенного диспетчерского управления АО «Системный оператор Единой энергетической системы» общей площадью 16,5 тысячи кв. м.  Расчетный объем инвестиций на тот момент составлял 4,9 млрд рублей. После запуска объекта компания планировала выполнить поэтапный перевод оперативно-диспетчерского управления энергосистемы Сибири из Кемерова в Новосибирск.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» управляет режимами 10 энергосистем ОЭС Сибири, 8 из которых расположены на территории Сибирского федерального округа, 2 — на территории Дальневосточного федерального округа. Операционная зона ОДУ Сибири охватывает 12 субъектов Российской Федерации: республики Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия; Алтайский, Забайкальский и Красноярский края; Иркутскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую и Томскую области, говорится на сайте компании.

Электроэнергетический комплекс объединения образуют 122 электростанции суммарной установленной мощностью 52 377 МВт (по данным на 01.01.2024). Из них на долю гидроэлектростанций приходятся 25 377 МВт (48 %), на долю тепловых электростанций ― 26 600 МВт (51 %), солнечных электростанций — 400 МВт (1 %). Основная электрическая сеть ОЭС Сибири сформирована на базе линий электропередачи в габаритах класса напряжения 110, 220, 500 и 1150 кВ. Общая протяженность линий электропередачи составляет 103 771 км (по данным на 01.01.2024).

Ранее редакция сообщала о том, что самые значимые проекты года назвали новосибирские эксперты. 

Фото предоставлено пресс-службой Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири.

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Рубрики : Бизнес Инвестиции

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : энергосистема ОДУ Сибири


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