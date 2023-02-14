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В Госдуме снова заговорили о переводе часов

  • 14/02/2023, 10:01
Автор:
сезонный перевод часов
До 2011 года россияне дважды в год переводили стрелки часов то на зимнее, то на летнее время, затем был период, когда вся страна жила по летнему времени. А в 2014 году было установлено постоянное зимнее время.

Законопроект о возврате перехода на летнее и зимнее время представил правительству РФ депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ).

В своем телеграм-канале депутат пояснил, что его инициатива связана астрономическими особенностями.

— В административных центрах субъектов России​ средний солнечный полдень в период с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября не должен наступать ранее 13:10 местного времени. Так как закат в самые длинные дни года не будет раньше 22 часов (в среднем по стране), а восход не будет раньше 4:30 утра, — сообщил Матвеев.

В настоящее время, учитывая, что страна живет по зимнему времени, этому требованию соответствуют только 12 регионов, среди которых Приморский край, ​ Пермский край, ​ Кемеровская область – Кузбасс, ​ Алтай, ​ Башкортостан, ​ Оренбургская область, ​ Томская область, ​ Алтайский край, ​ Забайкальский край, ​ Камчатский край, ​ Новосибирская область, ​ Сахалинская область. Это доказывает необходимость летнего времени, убежден депутат.

Напомним, до 2011 года россияне дважды в год переводили стрелки часов то на зимнее, то на летнее время, затем был период, когда вся страна жила по летнему времени. А в 2014 году было установлено постоянное зимнее время.

Регулярный перевод часов на летнее время начался с 1 апреля 1981 года. Тогда причина была в необходимости экономии электроэнергии. С 1981 до осени 1984 года часы переводились 1 апреля и 1 октября. На сегодняшний день более 110 стран мира переходят стрелки часов два раза в год.

Ранее редакция сообщала, что очередная цель Госдумы — снизить привлекательность сигарет.

Фото: pixabay.com — makabera

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : сезонный перевод часов зимнее и летнее время законопроект Госдума


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