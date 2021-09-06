Как совместить дорожные работы и ремонт труб тепло- и водоснабжения?

На этой неделе специалисты мэрии Новосибирска, а также министерств транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области должны провести выездное совещание с участием дорожников и собственников подземных объектов инженерной инфраструктуры. Это должно сдвинуть с мертвой точки проблему совмещения работ по ремонту дорог и колодцев, расположенных на территории областного центра. Такое поручение глава региона Андрей Травников дал в ходе оперативного совещания в областном правительстве.

— Асфальт новый, а колодцы просажены, что портит весь эффект проведенных работ, — заявил губернатор, обращаясь к мэру Новосибирска Анатолию Локтю и министрам Анатолию Костылевскому и Денису Арихипову. — В прошлом году Дронов (экс-начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска. — Ред.) неудачно пытался объяснить, что за нарушение примыкания к колодцам дорожники не несут ответственности. Чтобы разобраться, кто несет ответственность, необходимо провести на этой неделе выездное совещание с собственниками колодцев, с коммунальными предприятиями, задать вопросы: как завершают ремонтную кампанию подземных систем, что планируют по восстановлению дорожного покрытия.

Стоит напомнить, что одна из наиболее скандальных ситуаций на стыке колодезных и дорожных работ летом текущего года была связана с просадкой строящегося в районе четвертого моста канализационного коллектора, что повлекло затопление площади Труда с соответствующими проблемами для участников дорожного движения.

Кроме того, нередки случаи, когда после завершения дорожных ремонтных работ на улице ее вновь раскапывают, но уже для ремонта инженерной инфраструктуры, и наоборот. Фактически получается, что в один и тот же участок деньги «закапываются» дважды.

В настоящий момент, по информации мэрии Новосибирска, в областном центре продолжаются дорожные ремонтные работы. За минувшую неделю отремонтированы 3,7 тысячи кв. м дорог по нацпроекту БКАД. Из 35 объектов 14 завершены, 3 из них — переходящие на следующий год (реконструкции выездов из Новосибирска). Из 85 объектов, на которые были дополнительно выделены бюджетные средства решением Законодательного Собрания, 78 завершены, 7 находятся в работе, 59 объектов приняты. Начались работы по 10 дополнительным объектам на деньги, выделенные решением Правительства РФ на кольцевых развязках — ул. Нарымская, Б.Богаткова и т.д.

В Новосибирской области, по информации регионального Минтранса, в рамках нацпроекта БКАД уложены 1,7 млн тысяч тонн слоя покрытия (51,5%). Введены 37 объектов, объем финансирования составил 2,5 млрд рублей (36%).