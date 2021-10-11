В Госдуме в очередной раз заявили о необходимости замены транспортного налога на топливный сбор

Новый состав Госдумы скоро снова рассмотрит очередные изменения в топливный сбор для владельцев авто, сообщает Лайф.ру. Суть предложения депутатов — совсем отказаться от транспортного налога, а топливный сбор направлять в бюджет того региона, где было продано топливо, тогда, по мнению парламентариев, даже если транспорт зарегистрирован в одном субъекте РФ, а используется в другом — его владелец оплачивает дорожные расходы там, где он эксплуатирует дороги. То есть предлагается ввести оплату не за факт владения имуществом (машиной, мотоциклом, моторной лодкой и т.д.), а за интенсивность использования этого имущества во взаимодействии с дорожной инфраструктурой.

— Ситуация с транспортным налогом в РФ всегда воспринимается гражданами болезненно, так как она не нова, но каждый раз, когда данный вопрос «всплывал», результатом информационной шумихи было повышение цены на топливо при неизменно-сохраненном транспортном налоге. Так было и в 2013, и в 2016, — напоминает начальник аналитического отдела компании «Риком-Траст» кандидат экономических наук — Олег Абелев. — Россияне это не забыли и не хотят нового роста цен. Тем более, что для отмены или хотя бы уменьшения транспортного налога необходимо, чтобы чиновники провели достаточно объемную работу в системе ценообразования на топливном рынке РФ, но этого пока не происходит.

И действительно, Госдума уже приняла новые ставки акцизов до 2023 года, они должны вырасти и без отмены налога. Так, на автомобильный бензин пятого класса (АИ-95) на 2022 год акциз составит 13793 рубля за тонну, на 2023 год — 14345 рублей, на 2024 год — 14919 рублей, а на не соответствующий пятому классу (например, на АИ-92) — 14169 рублей, 14736 рублей и 15325 рублей — соответственно. На дизельное топливо акциз на 2022 год составит 9556 рублей за тонну, на 2023 год — 9938 рублей, на 2024 год — 10336 рублей.

По словам старшего юриста компании «Европейский дом права» Залимхана Магомедова, такой закон не сможет уменьшить затраты россиян на содержание своих авто, ведь законотворцами высказывается предложение не отменить один из существующих налогов, а просто перенести его бремя на другой сбор. И если сейчас транспортный налог платит конкретный гражданин и компания, то в случае переноса нагрузки в акциз — это приведет к учёту его в ценах всех товаров или услуг, где использовался транспорт, то есть — платить начнут и те граждане, которые не имеют своего автомобиля, и это вызовет тотальное увеличение цен и рост инфляции.

В итоге получается, что на отмену транспортного налога пока рассчитывать, скорее всего, не стоит. И возможно, это для россиян лучше, чем взрывной рост цен на топливо.