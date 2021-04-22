В гостиницах депутатов поставят на одну планку с «простыми смертными»

Сессия Заксобрания области приняла ряд изменений в областное законодательство о статусе депутата. Теперь при заселении в гостиницы, расположенные на территории области, для первоочередного права на номер одного наличия мандата недостаточно.

— Учитывая, что предоставление гарантий депутату Заксобрания субъекта РФ обусловлено статусом депутата, уточняется, что право депутата и лица, сопровождающего депутата, являющегося инвалидом первой группы, на первоочередное предоставление отдельного номера в гостиницах, расположенных на территории Новосибирской области, может быть реализовано только при осуществлении депутатом депутатской деятельности, — говорится в проекте закона, принятом в первом чтении.

Как пояснил в комментарии Infopro54 выступавший с докладом по данному вопросу зампредседателя комитета по госполитике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев, подобное решение направлено на то, чтобы пресечь возможные злоупотребления в этой части отдельными народными избранниками.

— Раньше первоочередное право на заселение было вне зависимости от цели нахождения депутата в населенном пункте — на работу ли он приехал, на отдых, в гости, — говорит Умербаев. — Если номеров достаточно, то проблемы, конечно, никакой нет. Но бывает, что количество номеров ограничено. В этом случае может возникнуть конфликтная ситуация. Чем депутат лучше другого туриста, который, как и он, приехал отдохнуть или навестить в другом городе друзей и родственников и которому могло бы быть отказано в номере? Теперь привилегия — только в связи с работой: встречи с избирателями, участие в мероприятиях, организованных на территории округа правительством Новосибирской области, и так далее.

Изменения данного законодательства накладывают ограничения и на организацию работы помощников депутатов, работающих на штатной основе. В частности, как следует из законопроекта, уточняются полномочия депутата Законодательного Собрания в отношении руководства и контроля деятельности помощника, включая учет соблюдения помощником режима труда и отдыха.