Традиционного салюта 9 мая в Новосибирске на площади Ленина не будет

Новосибирцам пообещали салют на Парад Победы, 9 мая. О том, в каком формате проведут праздник, рассказали на пресс-конференции в ТАСС заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов и вице-мэр города Анна Терешкова в четверг, 22 апреля, сообщает MK.ru Новосибирск.

— Это первый год, когда Новосибирск проведет парад 9 мая в статусе города трудовой доблести. Празднование парада будет проходить в режиме «Онлайн». В параде будут участвовать ветераны, волонтеры и сотрудники СМИ. Все участники парада будут привиты, — рассказала Анна Терешкова.

Власти заявили, что традиционного концерта и фейерверка на площади Ленина не будет. Но всё же памятную дату отметят торжественно: в частности, запустив в небо военный салют. Он начнётся в 22.00 по местному времени. Залпы прозвучат на Михайловской набережной. В отличие от прошлого года перекрывать набережную не будут — новосибирцы смогут свободно полюбоваться залпами.

Жителям Новосибирска приходить на Парад Победы не рекомендуется в связи с коронавирусными ограничениями. Однако, посмотреть парад все равно смогут все желающие. Со стороны улицы Ленина, у аркады, будет организован свободный доступ к параду с разметкой и обязательным соблюдением масочного режима.