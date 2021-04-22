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До конца недели Группа «ВИС» завершит разбор временных сооружений в русле Оби

  • 22/04/2021, 17:52
Авторы: Марина Санькова
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Это обеспечит беспрепятственный пропуск паводковых вод в районе строительства четвертого моста.

По данным пресс-службы компании, до конца недели завершатся работы по разборке отсыпанного в русло Оби технического полуостровка и шпунтового ограждения, также расположенного в русле реки. Эти временные сооружения были устроены для строительства опор моста 9 и 10. Работы выполняют специалисты и строители генерального подрядчика проекта Производственной фирмы «ВИС» (строительный дивизион Группы «ВИС»).

Все работы на крупнейшем инфраструктурном объекте Новосибирской области идут в соответствии с графиком.

— Продолжается монтаж металлоконструкций пролётного строения моста. К сегодняшнему дню смонтировано 1418 тонн металлоконструкций, сварено 3157 погонных метров швов, надвинуто 45 метров конструкции. На правом берегу реки начато бетонирование ростверка фундамента левой стойки пилона, — сообщили в пресс-службе Группы «ВИС».

Строителям предстоит уложить в конструкцию 680 кубометров бетона. Это первое непрерывное бетонирование конструкции такого значительного объёма. Пилон моста в виде буквы «Н» станет самым высоким сооружением в Новосибирске, его высота составит 114 метров.

Напоминаем, новый мост – это современная шестиполосная автомобильная дорога с многоуровневыми развязками, которые позволят исключить светофорное регулирование движения, что обеспечит непрерывность транспортных потоков и окажет значительный эффект на разгрузку трафика в центре города. Проект предусматривает создание нескольких путепроводов, в том числе тоннельного типа под Транссибирской железнодорожной магистралью, надземные пешеходные переходы. Общая протяжённость новой автодороги с учётом транспортных развязок, тоннелей и подходов к мосту превысит 5,1 км. Мост соединит ул. Ипподромская с площадью Труда и пройдёт параллельно существующему железнодорожному переходу. Он обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», «Чуйский тракт» и «Сибирь».

Фото предоставлено пресс-службой Группы «ВИС»

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство четвертого моста. Группа ВИС


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