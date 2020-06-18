В государственных колледжах и лицеях региона в новом учебном году более 8 тысяч бюджетных мест

Приемная кампания в организации среднего профессионального образования Новосибирской области в связи с эпидемиологической ситуацией продлена до 25 августа, документы от абитуриентов принимаются в дистанционной форме.

— Среднее профессиональное образование сейчас очень востребовано среди ребят, поэтому конкуренция на поступление в колледжи очень высокая. В этом году у нас открыто более 8 000 мест, оплачиваемых за счет областного бюджета, а также около 3 000 внебюджетных мест. Могу отметить, что за последние три года в Новосибирской области количество бюджетных мест увеличилось. В целом можно с уверенностью сказать, что у нас кардинально изменилось отношение к среднему профессиональному образованию, в регионе укрепляется материально-техническая база, появляются новые мастерские и лаборатории. Ребятам дается возможность осваивать реально востребованные на рынке профессии, — сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Отмечается, что в этом году срок приема документов на очную форму обучения продлен с 20 до 25 августа. По специальностям, требующим у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, прием документов на очную форму обучения продлен до 15 августа.

Среди наиболее востребованных специальностей в Новосибирской области – «Графический дизайнер», «Мастер по обработке цифровой информации», «Переработка нефти и газа», «Организация перевозок и управление на транспорте», «Прикладная информатика», «Гостиничное дело», «Информационные системы и программирование» и др. Кроме того, в регионе внедряются новые программы подготовки из перечня ТОП-50. В прошлом году были введены четыре новые программы, в этом году добавилась еще одна новая специальность из перечня ТОП-50 – «Технология металлообрабатывающего производства».

Фото: pixabay.com, автор- nastya_gepp