Выдачи автокредитов в мае выросли в 2 раза по сравнению с апрелем

По предварительным данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в мае было выдано около 29 тысяч автокредитов на сумму более 22 млрд руб, сообщили в пресс-службе Бюро. Это примерно в 2 раза меньше, чем в мае прошлого года (56,9 тыс. кредитов на 46,3 млрд руб), но при этом в 2 раза больше, чем в апреле – в первом месяце карантина (13,8 тыс. кредитов на 11 млрд руб). Кроме того, за апрель-май произошло существенное изменение средней суммы автокредита, которая сократилась более чем на 100 тысяч рублей и составила около 770 тыс. рублей.

— Рост автокредитования связан с ослаблением карантинных мер в большинстве регионов, в том числе, граничащих с Москвой, что привело к повышению доступности автосалонов. Отчасти он связан с реализацией отложенного спроса – сделки смогли совершить в том числе те заемщики, которые не смогли купить автомобиль в апреле. Снижение средней суммы автокредитов за последние два месяца более чем на 100 тысяч рублей обусловлено несколькими факторами. Во-первых, из-за ужесточения банками кредитных политик доля кредитов с минимальным первоначальным взносом сократилась, а доля кредитов с большим первоначальным взносом – выросла. Соответственно, заемщики взяли кредиты на меньшие суммы. Во-вторых, в периоды нестабильности граждане начинают подходить к потреблению более рационально и приобретать автомобиль, что называется «по карману» с меньшим объемом привлеченного кредитного финансирования, — отмечает генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

— Самые дорогие автомобили приобретаются в Москве и Санкт-Петербурге, а именно в этих городах действовали наиболее жесткие карантинные меры, которые привели к частичной недоступности автосалонов. Соответственно, вырос вес продаж в других регионах, где средний чек и размер автокредитов ниже. Мы ожидаем, что восстановление сегмента автокредитования продолжится в июне в связи с открытием в этом месяце автосалонов в Москве и окончательной реализацией отложенного спроса, — говорит Артур Александрович.

Он считает, что на статистику мог оказать влияние и региональный фактор.

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