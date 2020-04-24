В b2b-сегменте пока без повышения

— На наши цифровые сервисы и решения наблюдается стабильный спрос, поскольку большая часть клиентов переводит бизнес на удаленную работу, что повышает востребованность интернета и других продуктов для работы в новых условиях, — пояснили в пресс-службе компании МТС.

Директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФон» Максим Скворцов также отмечает, что в условиях неопределенности телеком-отрасль, как и остальные участники рынка, заинтересована в сохранении максимально возможной целостности отечественной экономики и производственных цепочек. Поэтому в текущей ситуации компания не планирует повышать цены и старается помогать клиентам и партнерам, пытается оптимизировать их затраты на решения связи, чтобы пережить экономический «шторм» вместе.

— Во многом благодаря услугам связи, сегодня растет онлайн-торговля, дистанционное образование, продолжают работать экстренные службы, государственные и образовательные учреждения. Например, у нас сохраняется и даже растет спрос на услуги «Виртуальная АТС», «Видеоконференции» и «Контроль кадров» — ресторанный бизнес и традиционная розничная торговля переориентировались на доставку товаров через курьеров, которая невозможна без работы наших сервисов, — перечисляет Скворцов.

По его наблюдению, необходимость в удаленной работе привела к увеличению спроса на облачные сервисы и решения для удаленной работы (VDI, VPN), услуги видеоконференций и защиты данных (DLP).

— Отдельно стоит отметить востребованность нашей сети CDN, через которую проходит трафик крупных интернет-магазинов и онлайн-кинотеатров. Только за последние три недели CDN-трафик популярных отечественных видео-сервисов увеличился на 200%, — подчеркивает топ-менеджер «МегаФона».

В пресс-службе «Билайн» заявили, что компания делает все возможное, чтобы стать опорой предпринимателям и обеспечить им простой и удобный доступ к сервисам для поддержки высокой производительности компаний. В условиях самоизоляции «Билайн Бизнес» сфокусировался на двух основных задачах. Первая из них — помочь бизнесу максимально быстро и безболезненно перейти на удаленный формат работы. Вторая — максимально упростить взаимодействие клиентов и компании как с поставщиком услуг. Практически все решения от «Билайн Бизнес» можно подключить без визита в офис.

— Наши сотрудники получили возможность работать удаленно с 2016 года, благодаря концепции BeeFree, и на текущий момент мы имеем опыт быстрого развертывания удаленной работы для сотрудников любых подразделений. Мы готовы поделиться своим опытом и решениями, которые позволяют обеспечить непрерывность бизнес-процессов и контроль работы сотрудников на удаленной работе, а также предложить специальные условия на период действия самоизоляционных мер, — пояснили в ответ на запрос редакции. — Для клиентов, не успевших воспользоваться нашими продуктами для удаленной работы, мы открываем бесплатный доступ к продуктам «Билайн Бизнес» при подключении до 30 апреля: «ОФД Билайн», «Единый мониторинг», «Облачная АТС» и «Мобильное предприятие».

В МТС также сообщили, что телеком-оператор реализует ряд инициатив по поддержке бизнеса в период пандемии/самоизоляции:

предпринимателям до конца апреля предоставлен бесплатный доступ к облачному сервису Диск #СloudМТS;

увеличена продолжительность непрерывного голосового вызова в мобильных сетях МТС с 60 до 180 минут — для удобства проведения конференц-звонков и переговоров в условиях удаленной работы;

запущена платформа «Твой бизнес», где собран комплекс продуктов для цифровизации малого бизнеса и повышения эффективности управления;

для малого и среднего бизнеса предусмотрен ряд льгот в сфере банковского обслуживания.

Напомним, в конце минувшей недели газета «Коммерсант», со ссылкой на данные TelecomDaily, сообщила, что 38% респондентов (участвовавших в опросе) уверены, что стоимость связи в 2020 году вырастет на 10-15%, а 24% уверены в повышении более чем на 20%. К причинам участники телеком-рынка относят ухудшение экономической ситуации, падение платежеспособного спроса, рост курса валют и арендных платежей. По оценке гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, которую приводит издание, наибольшие потери из-за кризиса, вызванного в том числе пандемией коронавируса, операторы понесут в b2b-сегменте, поскольку потеряют значительную часть заказчиков в лице компаний малого и среднего бизнеса.

Фото: pixabay.com, автор- StartupStockPhotos