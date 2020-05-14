Евгений Касперский запускает акселератор для стартапов в сфере туризма

Евгений Касперский (генеральный директор «Лаборатории Касперского») запускает туристический акселератор Kaspersky Exploring Russia, сообщили в Creative PR-Studio Rodnya. Цель проекта — собрать самые яркие и перспективные идеи в сфере туризма, поддержать их создателей в дальнейшей реализации и подготовить почву для преодоления кризиса.

— Пандемия короновируса стала не только трагическим международным испытанием, финансовым кризисом, но и временем единения, взаимопомощи и поддержки. Помимо нашей основной сферы деятельности, в которой мы обеспечиваем безопасность в киберпространстве, мы решили помочь стартапам и молодым интересным проектам воплотить свои идеи в жизнь и использовать этот период с максимальной пользой. Конечно, пандемия изменит индустрию туризма, но потребность путешествовать и открывать мир никуда не денется. И в этой ситуации выиграют те, кто использовал время кризиса с пользой и сможет предложить рынку новые подходы и проекты, — прокомментировал Евгений Касперский.

Чтобы попасть в акселератор Kaspersky Exploring Russia, участникам не обязательно иметь уже готовый бизнес-проект. Кроме того, участником может быть гражданин или резидент любой страны. Проекты также могут не иметь привязки к российскому туризму, однако в будущем должны быть применимы для раскрытия туристического потенциала России.

Заявки на участие будут распределяться по четырем направлениям:

технологические проекты (стартапы) в области Travel Tech

проекты, которые делают приключенческий и экстремальный туризм доступнее, а также популяризируют и создают под него инфраструктуру в России (Infrastructure Track)

бизнес-проекты, которые несут социальную значимость в области путешествий и туризма (Social Tech)

бизнес-проекты, оказывающие положительное воздействие на устойчивое развитие (Sustainability)

Далее жюри – в лице Евгения Касперского, представителей «Лаборатории Касперского» и ведущих экспертов туристического бизнеса – отберет самые яркие и интересные проекты.

Финалисты смогут «прокачать» свои знания в рамках серии онлайн мастер-классов и лекций. На них ведущие представители индустрии поделятся своим опытом и расскажут, как строить успешный бизнес: от создания финансового плана до маркетинговой стратегии. На протяжении всей акселерационной программы участники-финалисты не только будут бороться за главные призы, но также смогут привлечь инвестиции на развитие своего проекта у потенциальных инвесторов — те же авторы мастер-классов могут продолжить сотрудничество с проектом, который покажется им интересным. Кроме того, акселератор станет той коммуникационной платформой, где молодые предприниматели смогут приобрести полезные для их дальнейшего развития контакты.

Проект-победитель, занявший первое место, получит грант на профильное для своего бизнеса онлайн-обучение. Серебряный призер получит PR- и маркетинговую поддержку своего проекта. Бронзовый призер получит подписку на специальный софт, направленный на решение своих бизнес-задач.

Фото: pixabay.com, автор- ngocphuc1404