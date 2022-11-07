Губернатор Алтайского края представил нового главу департамента внутренней политики

На оперативном совещании правительства Алтайского края глава региона представил в новой должности Николая Губерта, который с сегодняшнего дня приступил к работе в должности начальника департамента администрации губернатора и правительства по вопросам внутренней политики.

Бывший руководитель этого департамента Юрий Проскурин перешел на должность помощника губернатора Алтайского края. В настоящее время он курирует вопросы взаимодействия правительства региона с администрацией Славяносербского района Луганской Народной Республики. Ранее сообщалось, что Проскурин в октябре вернулся из ЛНР, где провел четыре месяца. На новом месте помощника он будет организовывать взаимодействие региона и территорий, вошедших в состав России. Уже в новом статусе Юрий Проскурин отправится в командировку в ЛНР вскоре после ноябрьских праздников.

Николай Губерт родился в Тальменском районе Алтайского края, учился — в Завьяловском. Чиновник начинал работать веттехником в СПК, а в 2011 году стал главой ветуправления в районе. В 2012 году депутаты первый раз избрали его главой района, ему тогда было 34 года. В 2017 году его переназначили, однако с окончанием этого срока Губерт не стал снова участвовать в борьбе за должность главы муниципалитета. В этом году он вошел в президиум краевого политсовета партии «Единая Россия».

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