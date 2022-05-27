Автосалоны «затариваются» машинами на продажу

Как стало известно редакции Infopro54, в автосалонах города, работающих по системе trade-in, в последнее время начало резко расти количество автомобилей, которые выставляются на продажу. Директор сети автосалонов ООО «Автосити» Андрей Степаненко (Новосибирск, Владивосток) отметил, что этот тренд характерен для большинства городов России. По словам собеседника редакции, его можно объяснить совокупностью факторов/гипотез:

— В марте, когда сильно подскочили цены на авто, люди покупали по 2-3 машины в одни руки и сейчас начали продавать «лишние» автомобили. Для них это было вложение средств, их защита от гиперинфляции.

— На рынке было много кредитных авто, которые люди покупали, имея работу. Сейчас во многих компаниях идут увольнения, люди не могут платить кредиты и выставляют машины на продажу.

— Бизнесу в нынешней экономической ситуации очень сложно закрывать кассовые разрывы, кредиты сильно подорожали, а автомобиль — самый легкий и быстрый способ получить достаточную сумму.

— Покупательская способность населения сейчас очень низкая, кредитование подорожало по сравнению с 2021 годом, поэтому люди перестали брать кредиты и салоны «затариваются».

— По нашим оценкам, продажи пробеговых автомобилей по системе trade-in упали на 70% к 2021 году, — констатирует Андрей Степаненко. — На новые цена пока держится, но за счет дефицита, так как в Россию нет новых поставок из стран, которые ввели против нас санкции. Дилеры выживают на том, что осталось в стране с марта, пытаются растянуть склады — кто-то на 4, кто-то на 6 месяцев. Даже несмотря на это продажи новых авто упали на 50% и более.

— В период отсутствия продаж новых автомобилей дилеры, в принципе, все чаще переориентируются на работу в сегменте АСП. На российском авторынке в апреле 2022-го были проданы 32,7 тысячи новых машин — почти в 5 раз меньше, чем год назад, и на 16% меньше, чем в локдаун, в апреле 2020-го. Всего за первые 4 месяца текущего года в России были реализованы 293,8 тысячи новых автомобилей (-43% к январю-апрелю 2021 года). Практически полное отсутствие поставок новых машин и заградительные цены на многие бренды обрушили продажи через салоны до рекордно низкого уровня. Бизнес продолжал сжиматься, порой — закрываться, в лучшем случае — переформатироваться на машины с пробегом, — говорит Хлебников. — При этом в Новосибирске выкупом авто сегодня занимается достаточно малое количество автосалонов. В основном это те, у кого на складах есть место. Либо предложение по автомобилю очень интересное. В большинстве автосалонов склады сегодня переполнены автомобилями с пробегом. И выкупом в текущий момент они почти не занимаются

Сергей Хлебников, управляющий центром развития автобизнеса банка «Открытие» в Новосибирске, считает, что сегодня на авторынке региона наблюдается тенденция обычного выкупа автомобилей с пробегом (АСП) со стороны автосалонов. По его словам, сейчас это наиболее актуальный тренд в связи с малым количеством новых автомобилей на складах у дилеров, высокой ценой на новые авто и низким спросом со стороны клиентов.

В среднем объем дилерского склада АСП в регионе вдвое больше, чем был в феврале. Основное затоваривание складов произошло в период с марта по апрель, когда был высокий ажиотажный спрос на автомобили. Также в дилерских автосалонах сегодня представлена схема trade-in на trade-in. В данном случае клиент сдает подержанную машину более старшего возраста и забирает АСП более молодого возраста.

— Несмотря на общий тренд стабилизации цен на рынке АСП и некоторый откат к февральским ценникам, цены на авто с пробегом в автосалонах все еще высоки, так как покупались они в период высоких цен. Сейчас рынок в целом ждет, какие тренды по цене финально зафиксируются на рынке, а дилеры активно не продают автомобили, чтобы не фиксировать минус, — констатирует эксперт. — Скорее всего, в ближайшем будущем к тренду снижения цен на подержанные машины присоединятся и автосалоны, чтобы обеспечить продажи своих складов.

По словам Хлебникова, в Новосибирске больше всего сдавалось автомобилей низкой ценовой категории до 500 тысяч рублей — они имели наименьший срок оборачиваемости. А также автомобили популярных в Сибири моделей: Camry, Corolla, Solaris, Rio, Focus и ВАЗ. Плюс представители праворуких автомобилей в этой же ценовой категории. Кстати, собеседник редакции отметил, что сейчас спрос на АСП стабилизировался, и ценники получили тренд к снижению до февральского уровня.

По наблюдению Степаненко, цены на автомобили уже откатились на 20-30% после мартовского взлета на 40%. На некоторые модели они уже вернулись к уровню 2021 года.

— На наш взгляд, для стабилизации ситуации на авторынке сейчас необходимо вернуть адекватные ставки по автокредитам. Жизнеспособная ставка 10-12%. Сейчас банки предлагают такие займы под 15-20%, — комментирует он.

Кстати, эксперт отметил, что не ощущает на рынке проблем с запчастями — и вряд ли они будут, так как китайские производители оперативно «поправят ситуацию». При этом он с сожалением прогнозирует рост количества угонов автомобилей.

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