Убрать весь снег за сутки предстоит коммунальным службам Новосибирска

Усилить работу по уборке и вывозу снега, а также вывезти весь снег в течение суток до возвращения морозов. Такое поручение мэр Новосибирска Анатолий Локоть озвучил в ходе оперативного совещания. Текущий объём вывезенного снега — более двух тысяч кубометров — главу города не устраивает. По прогнозам, озвученным на совещание департаментом по чрезвычайным ситуациям, уже завтра ожидается понижение температуры до —27 — -29 ночью и —24 — -26 градусов днём, а 15 декабря —29 — -31 градус, преимущественно без осадков.

— Это — не самое большое количество, — заявил Анатолий Локоть. — Ставлю задачу усилить работу, чтобы город почувствовал, что улицы убираются. Привлекайте по аутсорсингу — есть возможность, есть средства, деньги выделены. Сейчас предпраздничный период, люди ездят по магазинам, мероприятиям. Вы должны за сегодня убрать все улицы. Потом морозы ударят, с этим снегом не справимся. Администрациям всем тоже обратить внимание на уборку снега на территориях.

Напомним, что качество уборки снега на территории Новосибирска стало объектов внимания прокуратуры Новосибирской области в середине ноября. По итогам проверки уборки снега на территории улично-дорожной сети, по информации прокуратуры, было выявлено более 40 нарушений, внесено 6 представлений руководителям ДЭУ и главам районов, возбуждено 8 дел об административных правонарушениях. Кроме того, суд Центрального района поддержал иск прокуратуры, обязывающий мэрию приобрести сотни единиц новой снегоуборочной техники. Глава города отказался комментировать это решение до его вступления в законную силу.

По информации мэрии Новосибирска, за минувшие сутки на уборке снега с городских улиц работало 177 единиц техники, из которых 16 единиц — привлечённая. В дневную смену работало 140 единиц собственной спецтехники, 15 — привлечённой. В настоящее время вся улично-дорожная сеть обработана противогололёдными материалами, обработка прекращается наряду с погрузкой и вывозом снега.

Ранее редакция сообщала о планах городской власти на приобретение новой снегоуборочной техники и их оценке депутатами горсовета.