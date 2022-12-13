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Убрать весь снег за сутки предстоит коммунальным службам Новосибирска

  • 13/12/2022, 11:10
Автор:
уборка снега
Мэр города поручил подчиненным активнее привлекать частников на аутсорсинге для уборки снега.

Усилить работу по уборке и вывозу снега, а также вывезти весь снег в течение суток до возвращения морозов. Такое поручение мэр Новосибирска Анатолий Локоть озвучил в ходе оперативного совещания. Текущий объём вывезенного снега более двух тысяч кубометров главу города не устраивает. По прогнозам, озвученным на совещание департаментом по чрезвычайным ситуациям, уже завтра ожидается понижение температуры до 27  -29 ночью и 24  -26 градусов днём, а 15 декабря 29  -31 градус, преимущественно без осадков.

Это не самое большое количество, заявил Анатолий Локоть. Ставлю задачу усилить работу, чтобы город почувствовал, что улицы убираются. Привлекайте по аутсорсингу есть возможность, есть средства, деньги выделены. Сейчас предпраздничный период, люди ездят по магазинам, мероприятиям. Вы должны за сегодня убрать все улицы. Потом морозы ударят, с этим снегом не справимся. Администрациям всем тоже обратить внимание на уборку снега на территориях.

Напомним, что качество уборки снега на территории Новосибирска стало объектов внимания прокуратуры Новосибирской области в середине ноября. По итогам проверки уборки снега на территории улично-дорожной сети, по информации прокуратуры, было выявлено более 40 нарушений, внесено 6 представлений руководителям ДЭУ и главам районов, возбуждено 8 дел об административных правонарушениях. Кроме того, суд Центрального района поддержал иск прокуратуры, обязывающий мэрию приобрести сотни единиц новой снегоуборочной техники. Глава города отказался комментировать это решение до его вступления в законную силу.

По информации мэрии Новосибирска, за минувшие сутки на уборке снега с городских улиц работало 177 единиц техники, из которых 16 единиц привлечённая. В дневную смену работало 140 единиц собственной спецтехники, 15 привлечённой. В настоящее время вся улично-дорожная сеть обработана противогололёдными материалами, обработка прекращается наряду с погрузкой и вывозом снега.

 

Ранее редакция сообщала о планах городской власти на приобретение новой снегоуборочной техники и их оценке депутатами горсовета.

Фото pixabay.com, автор Arkaion

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : уборка снега


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