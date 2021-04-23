В Искитимском районе продолжается разрушение дорог

История с разрушением дороги в Легостаево получила продолжение. По автодороге К-28 в Искитимском районе продолжает ездить многотонная спецтехника. Ночью.

На видео, предоставленном редакции пресс-службой ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог» (ТУАД) видно, как водитель грузового автомобиля, игнорируя знаки ограничения движения, едет по автодороге около моста через реку Бердь. Напомним, в Новосибирской области сейчас действуют весенние ограничение движения большегрузов.

— Спецтехника едет с машиной сопровождения. Вот он мост и знак 30 тонн. Мы стараемся затормозить его легковыми машинами, но он нас поджимает, — комментирует автор видео.

В итоге водитель большегруза бросил трал за Легостаево, пересел в машину сопровождения и скрылся.

— Перевозка техники осуществлялась не в рамках производственной деятельности разреза, ТК «Регион 42» по собственной инициативе перевозил технику в Кузбасс, — подчеркивали в компании. — Установлено, что техника перевозилась с рядом нарушений, в частности с превышением допустимых нормативов по массе и осевым нагрузкам.

Напомним, что 20 апреля Infopro54 сообщал о ЧП, которое произошло в Искитимском районе на автодороге К-28: многотонный автомобиль MAN, груженный спецтехникой, продавил асфальт и увяз в нем. Предварительный ущерб дороге оценивался в 500 тыс рублей. Как сообщали редакции в пресс-службе группы «Сибантрацит», трал, повредивший дорожное полотно на отрезке автодороги Гусельниково–Легостаево, принадлежит ТК «Регион 42» — субподрядной организации одного из подрядчиков ООО «Разрез Восточный» (входит в группу «Сибантрацит»).

Прокуратура Новосибирской области сообщала, что проверит исполнение ГКУ ТАУД и организацией, осуществляющей перевозку, требований законодательства о безопасности дорожного движения, об автомобильных дорогах.