В июле бизнес активно инвестировал в развитие своей деятельности

Компонента продаж четвертый месяц подряд поднимается к нейтральной зоне. Компонента кадров в июле также показала рост, а компонента кредитов хоть и удерживает высокие позиции, но в отчетном периоде продемонстрировала небольшое снижение. Оживление компонент поддержали инвестиции – бизнес активно вкладывает средства в развитие деятельности и ожидает благоприятных условий для инвестиций в будущем.

«В июле Индекс показал позитивный деловой настрой малого и среднего бизнеса, так как в текущих условиях на фоне тенденций, направленных на импортозамещение, он видит для себя возможности для развития. Предприниматели стремятся занять ниши, которые освободились после ухода отдельных иностранных компаний из России, поэтому мы фиксируем их повышенный интерес к инвестициям. В то же время среди предпринимателей есть и те, кто пострадал от разрыва логистических цепочек, проблем с платежами и ограничения импорта, в этом случае можно ожидать сложный процесс перестройки бизнеса и потребность скорее в оборотном кредитовании, чем в инвестициях», — сказал Кирилл Тихонов, вице-президент — заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ. «За прошлый месяц индекс деловой активности также продемонстрировал положительную динамику, что говорит об оживлении деловой активности в МСБ. Однако показатель все еще не дотягивает до прошлогодних значений. До уровня февраля этого года также еще не добрался показатель по продажам. Кроме того, настораживает и увеличившееся количество отказов в кредитовании субъектов МСП, что особенно влияет на ухудшение положения и развитие микробизнеса, индекс которого снова начал снижение. Как раз по теме повышения доступности финансирования субъектов МСП в текущих условиях мы обращались в Центральный банк. Наш оптимизм сдерживает то, что малый и средний бизнес тесно связан с крупными промышленными заказчиками. Санкционные сложности по логистическим цепочкам, поставкам оборудования и т.д., с которыми сталкивается наша промышленность, могут сказаться в будущем и на секторе малого бизнеса. Поэтому, отмечая позитивные результаты индекса по отношению к предыдущему месяцу, мы понимаем, что ситуация в экономике сейчас неравномерна и рост в одних зонах может не совпадать с ситуацией в других», — сказал Александр Калинин, президент «Опоры России».

Изменение индекса по компонентам, в п.

Основные тренды

Компонента продажи продолжила плавное восстановление, но еще далека даже от показателей февраля текущего года.

Доля предпринимателей, кто отметил в июле рост выручки, составила 14%, что сопоставимо с данными прошлого месяца. Количество тех, кто заявил о падении продаж в отчетном периоде, не изменилось и сохранило показатель в 48%.

Ожидания на ближайшие три месяца также сохранили динамику. Роста выручки в будущем ждет 24% опрошенных, как и месяцем ранее, а 26% респондентов заявили, что готовятся к снижению выручки, что также сопоставимо с показателями июня.



Фактические и ожидаемые изменения выручки в секторе МСБ

Компонента кадры продолжила движение в зоне роста, в основном за счет ожиданий на ближайшие три месяца.

Доля тех, кто нанимал новый персонал, составила 10%, что сопоставимо с данными прошлого месяца, а тех, кто сокращал штат в июле, осталась неизменной на уровне 16%.

В ближайшее время 19% респондентов будут принимать на работу новых сотрудников, что на 3% больше, чем в июне. Количество тех, кто планирует сокращать персонал, не изменилось — их доля как их месяцем ранее составила 7%.



Фактические и ожидаемые изменения штата сотрудников в компаниях МСБ







Компонента инвестиции резко выросла за счет ожиданий.

Доля предпринимателей, которые наращивали инвестиции в июле, достигла 20%, что больше на 3%, чем месяцем ранее. Количество респондентов, кто заявил о сокращении инвестиций, сохранилось на прежнем уровне в 10%.

В ближайшие три месяца 27% опрошенных бизнесменов отметили готовность инвестировать в развитие компании, что на 5% больше, чем в июне. А доля предпринимателей, кто будет сокращать вложения в развитие деятельности, осталась неизменной и составила 6% об общего числа респондентов.

Фактические и ожидаемые инвестиции в компаниях МСБ

Компонента кредиты отошла от пиковых значений из-за небольшого увеличения числа МСБ, не получивших одобрение заявки на кредит — таких было 10% опрошенных.

Изменения доступности банковского кредита в компаниях МСБ

Индекс RSBI по размерам бизнеса

В июле малый и средний бизнес наращивали активность, в то время как активность микробизнеса снова начала снижаться. В целом малый бизнес сейчас делится на тех, кто могут наращивать темпы роста, и тех, кто пострадал из-за санкций или изменения потребительского настроения.

Индекс RSBI по видам деятельности

По сферам деятельности ситуация схожая с размерами бизнеса: есть сегменты, которые продолжают развиваться, и те, где отмечается спад из-за действующих ограничений. К сегменту производства как раз относится ряд сфер, зависимых от импортных комплектующих, поставки которых могли прекратиться или значительно усложниться.

Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России и исследовательским агентством Magram Market Research. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1796 компания сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. – снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону