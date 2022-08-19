Торговцы фруктами побеждают в борьбе с мэрией и прокуратурой

В борьбе против нелегальной торговли плодоовощной продукцией в городском руководстве надеются большей частью на общественное мнение, призывая новосибирцев не делать покупки на многочисленных фруктово-овощных развалах. По мнению главы города Анатолия Локтя, такое «наказание рублём» — наиболее действующий метод против торговцев-нелегалов. Об этом мэр заявил в ходе еженедельной пресс-конференции.

— Давайте не будем покупать эту сомнительную продукцию с рук, с неподготовленных прилавков, с уличных кибиток, с ящиков, — говорит градоначальник. — Мы порой, потянувшись за низкой ценой в точках уличной торговли, подвергаем опасности и своё здоровье, и здоровье наших близких. Поэтому создание общественного мнения с призывом не покупать эту продукцию — это следующий по силе инструмент, которым может помочь нам. Проблема серьёзная. Сейчас мобилизованы правоохранительные и надзорные органы. Я получил письмо от городского прокурора, где он говорит, что необходимо заниматься борьбой с незаконной торговлей на улицах нашего города.

Такая мера, как изъятие продукции, эффективности не показала. В большинстве случаев овощи и фрукты не числятся ни по каким документам, и продавцы за ними попросту не являются.

— Хилокский рынок, по сути, таковым не является, — комментируют в прокуратуре Новосибирской области. — Там больше стихийная торговля. Сам земельный участок находится в частной собственности значительное время. Пока непосредственно с самим рынком работа продолжается. Это требует установление юридически значимых обстоятельств. Там уже по результатам установления санитарной зоны и будет приниматься окончательное. решение.

Что касается прокуратуры, то, как показывает пример истории с Хилокским рынком, для неё тоже всё непросто. Ситуация усложняется и судебными исками, связанными с установлением здесь санитарно-защитной зоны

Напомним, что жители улицы Малыгина жаловались на неорганизованную торговлю и несоблюдение санитарных правил на его территории.

Ранее редакция сообщала о самых «хлебных» для нелегалов городских точках.