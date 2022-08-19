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Торговцы фруктами побеждают в борьбе с мэрией и прокуратурой

  • 19/08/2022, 09:30
Автор:
уличная торговля
Власти остаётся лишь призывать общественность не делать покупки с рук в точках уличной торговли.

В борьбе против нелегальной торговли плодоовощной продукцией в городском руководстве надеются большей частью на общественное мнение, призывая новосибирцев не делать покупки на многочисленных фруктово-овощных развалах. По мнению главы города Анатолия Локтя, такое «наказание рублём» — наиболее действующий метод против торговцев-нелегалов. Об этом мэр заявил в ходе еженедельной пресс-конференции.

Давайте не будем покупать эту сомнительную продукцию с рук, с неподготовленных прилавков, с уличных кибиток, с ящиков, говорит градоначальник. Мы порой, потянувшись за низкой ценой в точках уличной торговли, подвергаем опасности и своё здоровье, и здоровье наших близких. Поэтому создание общественного мнения с призывом не покупать эту продукцию это следующий по силе инструмент, которым может помочь нам. Проблема серьёзная. Сейчас мобилизованы правоохранительные и надзорные органы. Я получил письмо от городского прокурора, где он говорит, что необходимо заниматься борьбой с незаконной торговлей на улицах нашего города.

Такая мера, как изъятие продукции, эффективности не показала. В большинстве случаев овощи и фрукты не числятся ни по каким документам, и продавцы за ними попросту не являются.

новости Новосибирска

На Хилокском рынке появятся 5 магазинов оптовой торговли

Что касается прокуратуры, то, как показывает пример истории с Хилокским рынком, для неё тоже всё непросто. Ситуация усложняется и судебными исками, связанными с установлением здесь санитарно-защитной зоны

Хилокский рынок, по сути, таковым не является, комментируют в прокуратуре Новосибирской области. Там больше стихийная торговля. Сам земельный участок находится в частной собственности значительное время. Пока непосредственно с самим рынком работа продолжается. Это требует установление юридически значимых обстоятельств. Там уже по результатам установления санитарной зоны и будет приниматься окончательное. решение.

Напомним, что жители улицы Малыгина жаловались на неорганизованную торговлю и несоблюдение санитарных правил на его территории.

 

Ранее редакция сообщала о самых «хлебных» для нелегалов городских точках.

 

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Уличная торговля прокуратура


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