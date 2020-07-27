В июле совершено более 600 хищений с банковских карт новосибирцев

В Новосибирской области только в июле совершено свыше 600 хищений денежных средств с банковских счетов граждан с причинением общего ущерба в размере более 40 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— В регионе отмечается рост преступлений, совершаемых мошенниками, которые пытаются завладеть данными банковских карт граждан и денежными средствами с их банковских счетов. В день фиксируется по несколько десятков сообщений о таких случаях мошенничества. Любое сообщение или телефонный звонок, подталкивающий к переводу денежных средств, к любым манипуляциям с банковской картой, а также передаче конфиденциальных данных карты, должны насторожить. Гражданам не следует доверять сомнительным телефонным звонкам и незамедлительно сообщать о таких случаях в полицию, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что злоумышленники по телефону могут представляться сотрудниками службы безопасности банка и дезинформировать граждан о том, что с их карты осуществляются попытки несанкционированного списания денежных средств. В результате чего держатель карты сообщает мошенникам информацию по банковской карте, а также разовый пароль для получения доступа к денежным средствам. Зачастую преступники используют возможности «подмены» номера по IP-телефонии, так что их абонентский номер телефона совпадает с банковским.

— При поступлении такого звонка, не нужно сообщать либо подтверждать свои персональные данные, — говорится в сообщении.

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