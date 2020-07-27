Сбербанк поможет будущим управленцам учиться в кредит

Сибирский филиал РАНХиГС и региональное головное отделение ПАО Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает взаимодействие банка и вуза по образовательному кредиту с государственной поддержкой. В августе прошлого года Министерство науки и высшего образования РФ и Сбербанк подписали соглашение о господдержке образовательного кредитования. Сибирский филиал РАНХиГС — первый новосибирский вуз, вступивший в эту программу.

— Ежедневно в приемной комиссии мы получаем десятки звонков от абитуриентов и их родителей с опасливыми вопросами, — отметил директор Сибирского института управления — филиала РАНХиГС Олег Федоров. — Дескать, а не сомнет ли какой-нибудь экономический форс-мажор их финансовые обязательства, смогут ли они доучиться на исходных условиях? Образовательные кредиты от Сбербанка действительно дают такую уверенность абитуриентам. И они получат образование несмотря ни на какие кризисы и спады.

Средняя стоимость обучения — 140-160 тысяч рублей за один год обучения. Кредит дается под 8,5% — это весьма выгодно, с точки зрения потребителя. Кредитным гарантом в этом сервисе выступает сам вуз.

— Понятно, что абитуриент вуза, вчерашний школьник, никакой кредитной истории не имеет в принципе, — рассуждает Игорь Безматерных, заместитель председателя Сибирского банка, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк. — Но, закончив РАНХиГС, эти уже взрослые юноши или девушки точно будут успешны и востребованы на рынке труда. И, следовательно, смогут выплатить этот кредит. То есть залогом фактически выступает качество обучения. Кредитной гарантией становится лицензия вуза, уровень его учебной эффективности.

По мнению Олега Федорова, акт социального партнерства позволит вузу не потерять абитуриентов, а Сбербанку в числе прочего даст кадровый ресурс.

— Наши выпускники ежегодно устраиваются в различные подразделения Сбербанка, и численность таких выпускников — около двух десятков человек с каждого выпуска, — пояснил Олег Федоров. — С другой стороны, банковская сфера очень динамично развивается, и нам интересны специалисты-практики — в роли преподавателей, в роли носителей опыта, в роли ведущих мастер-классов. В свете укрепления наших отношений я как раз и надеюсь, что банковские работники к нам будут приходить активнее, что наставнический аспект сотрудничества будет расширяться. У нас уже есть впечатляющая история сотрудничества, и в активе, и в архиве есть множество тем взаимодействия. Образовательное кредитование — это лишь одна из форм сотрудничества, а полный их ряд очень обширен.

Например, как подчеркнул Олег Федоров, Сбербанк очень активно помогает образовательным ведомствам и учреждениям в создании и совершенствовании цифровой платформы обучения. Она сейчас реализуется в школах, следующий этап — высшие учебные заведения

— Мы, вообще-то, во взаимодействии с вузами собственно про банковские продукты говорим минимально, — уточняет Игорь Безматерных. — Мы в этом взаимодействии выступаем, скорее, как многоплановый технологический донор, потому что Сбербанк — технологическая компания. Наши наработки пригодятся и для конфигурирования новых образовательных технологий.

Олег Федоров, в свою очередь, подчеркнул, что Сбербанк в его нынешнем масштабе и тонусе — это уже не просто главный банк страны, не просто финансовая институция, а целая технологическая макросреда, генератор новых технологических укладов. Цифровые технологии, изначально возникшие как часть сугубо банковской жизни, получают со временем более широкий контекстуальный функционал и мягко «трансплантируются» уже в небанковские отрасли. Взаимодействие с РАНХиГС — как раз один из примеров такого «донорства»

— Сбербанк — бесспорный технологический лидер в нашей стране, — резюмирует Федоров. — Можно сказать, даже цивилизационный драйвер для самых разных сфер. Мобильные приложения, цифровое расписание, биометрические технологии для кампусов — все это в вузовскую жизнь пришло из технологической среды Сбербанка. Потому сотрудничество для нас заведомо интересное и многогранное.

Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС — единственное в Сибири специализированное высшее учебное заведение, осуществляющее подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих. Ежегодно в вузе выпускниками становятся более 2000 молодых специалистов, свыше 2000 государственных и муниципальных служащих и работников государственных и муниципальных организаций повышают квалификацию и проходят профессиональную переподготовку по 92 программам дополнительного профессионального образования.

Фото предоставлено пресс-службой банка