В июле в Новосибирске выдано почти 15 тыс кредиток

В июле в Новосибирской области банки выдали 14,9 тыс кредитных карт. По сравнению с июнем 2020 года, их количество выросло на 20%. Однако, это все еще на треть меньше, чем за июль докарантинного 2019 года, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Суммарный одобренный кредитный лимит по июльским кредиткам в регионе составил 951 млн рублей. На 21% больше, чем в июне, но на 42% меньше, чем в июле прошлого года.

По предварительным данным ОКБ, в целом по стране банки в июле выдали примерно 600 тысяч кредитных карт, что на 27% больше, чем в июне, а также почти в 2 раза больше, чем в первый месяц карантина. Тем не менее, выдачи все еще на 39% меньше, чем в июле 2019 года. Суммарный одобренный кредитный лимит по выданным в июле картам (объем кредитов) составил почти 41 млрд рублей, что на 27% больше, чем в прошлом месяце, но на 49% меньше в годовом выражении.

Средний одобренный лимит по кредитным картам составил 69 тысяч рублей — на 14 тыс. рублей меньше, чем годом ранее (82 тыс. рублей). Средняя полная стоимость кредита (ПСК) снизилась на 1,1 процентного пункта до 25,1% годовых.

— Выдачи кредитных карт продолжают постепенно возвращаться к уровням марта. Важно при этом понимать, что и до коронакризиса в этом сегменте выдачи были меньше, чем в аналогичные месяцы прошлого года на 10-15%. Таким образом, крайне маловероятно, что выдачи кредитных карт во втором полугодии смогут достичь показателей второй половины 2019 года, — комментирует генеральный директор ОКБ Артур Александрович Артур.

Он напоминает, что сегмент кредитных карт считается более рискованным, чем кредиты наличными, поэтому и выбранные банками стратегии в этих сегментах разнятся.

— По кредитным картам банки существенно сократили средний размер одобренного лимита, опасаясь массовых просрочек. В то же время в сегменте кредитов наличными они выдают хоть и реже кредиты, чем до кризиса, но на более крупные суммы наиболее качественным заемщикам. Если ставки по займам наличными снизились до рекордных уровней, то по кредитным картам хоть и произошло удешевление полной стоимости кредита на фоне снижения ключевой ставки, но оно оказалось не таким заметным и лишь приблизилось к значениям середины 2018 года, — констатирует эксперт.

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