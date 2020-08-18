Приглашаем принять участие в первой онлайн-встрече Правительства НСО, Сбербанка и Google с предпринимателями из Новосибирской области

Мероприятие состоится 20 августа с 16:00 до 18:30 (нск).

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, управляющий директор и руководитель дирекции GR Сбербанка Олег Семененко, директор по взаимодействию с органами государственной власти Google Россия Марина Жунич, а также Председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина обсудят, какие меры поддержки малого и среднего предпринимательства доступны в области, как максимально эффективно адаптировать свое дело в эпоху восстановления экономики, какими навыками должен обладать предприниматель будущего уже сегодня и какую роль в развитии предпринимательства должно играть бизнес-обучение.

Спикеры расскажут о мерах поддержки МСП и о том, как бизнесу адаптироваться к новым реалиям с помощью бесплатной программы от Сбербанка и Google «Бизнес класс».

После официальной части для вас состоится специальное мероприятие — вебинар на тему «Краткосрочная стратегия восстановления бизнеса», который проведет Константин Холстинин, эксперт программы «Бизнес класс». Вместе с экспертом вы сможете обсудить, как предпринимателю оправиться после кризиса или перезагрузиться, как сформировать эффективный план для дальнейшего развития собственного дела, а также сможете задать свои вопросы эксперту в чате.

Участие бесплатное! Проходите регистрацию по ссылке и присоединяйтесь к прямой трансляции, если вы хотите:

· узнать самые последние новости о мерах поддержки предпринимательства Новосибирской области;

· сформировать список необходимых навыков для перспективного старта своего дела или его дальнейшего развития;

· определить самые эффективные способы перезагрузки бизнеса в эпоху пост- кризиса;

· выбрать эффективные программы для бизнес-обучения;

· стать участником мастер-класса на тему «Краткосрочная стратегия восстановления бизнеса» от Константина Холстинина, эксперта обучающей программы «Бизнес класс». У вас будет возможность задать эксперту любые интересующие вопросы по теме в чате!

Регистрация на мероприятие обязательна

Ссылка на подключение к онлайн-конференции будет выслана каждому участнику после регистрации.

Контактный телефон для уточнения информации: 8-800-600-3407

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