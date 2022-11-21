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В каких отраслях чаще всего регистрируется новый бизнес

  • 21/11/2022, 18:39
Регистрация бизнеса
Эксперты констатируют, что санкционное давление и ухудшение экономической ситуации не смогли остановить развитие частного предпринимательства в России.

Среднее количество МСП, регистрируемых ежемесячно, в марте-сентябре 2022 года оказалось на 20% больше показателя первых двух месяцев текущего года и на 39% больше среднего показателя 2021 года, говорится в исследовании «СПАРК-Интерфакс».

При этом эксперты отмечают изменение отраслевых приоритетов предпринимателей.

Интерес вырос:

Около половины новых регистраций приходится только на два сектора — оптовую торговлю и строительство. Именно эти виды деятельности сумели в наибольшей степени увеличить свои доли в 2022 году. Доля строительства выросла на 5,0 процентных пункта — до 23,3%, оптовой торговли — на 1,5 процентных пункта, до 23,8%. При этом оба сектора оставались в тройке лидеров и по числу регистрируемых МСП на 1000 компаний — 15,2 и 10,7 соответственно.

  • Несмотря на экономические трудности, строительный сектор предоставляет благоприятные возможности для развития МСП. Оборот компаний сектора в январе-августе 2022 вырос на 8% на годовом уровне. Продолжался быстрый рост жилищного строительства, которое обеспечивает большую часть договоров строительного подряда. При этом ввод в действие жилых домов увеличился в 1,3 раза. Сектор продолжает оставаться прибыльным: его финансовый результат (доналоговая прибыль минус убыток) по итогам 8 месяцев 2022 года в 4,2 раза превышал уровень прошлого года. Однако строительству пока не удалось справиться с проблемой платежей: уровень просрочки по кредиторской и дебиторской задолженности, а также займам и кредитам остается высоким. К тому же происходит ухудшение платежной дисциплины в целом и у субъектов МСП в частности.
  • Быстрый рост регистраций МСП в секторе оптовой торговли стимулировался, по-видимому, нарушением сложившихся логистических цепочек и возникновением дефицита ряда видов сырья, материалов и оборудования, которые были спровоцированы введением санкций. Между тем динамика роста различалась по отдельным сегментам. Опережающими темпами увеличилось среднемесячное число регистраций МСП в торговле строительными материалами (на 30% в марте-сентябре 2022 г. по сравнению с январем-февралем), сельскохозяйственным сырьем и продовольствием (на 30%), химическими продуктами (на 29%). Торговля топливно-энергетическими товарами, продукцией машиностроения, металлами и металлоизделиями вызывала у малого и среднего бизнеса меньший интерес. Сектор оптовой торговли сохранял прибыльность, хотя оборот незначительно превышал показатели начала года. Доля субъектов малого и среднего бизнеса, имеющих высокий риск утраты платежеспособности на горизонте в год-полтора, составляла лишь 8% по сравнению с 15% в обрабатывающей промышленности и 12% в транспортировке и хранении.
  • Третьим приоритетом для МСП в период трансформации стал сектор информационных технологий, продемонстрировавший самый быстрый рост числа новых регистраций (на 81%). Доля сектора достигла 4,1%, увеличившись на 0,8 процентных пункта. Оборот IT-компаний по-прежнему заметно превышает уровень января-февраля 2022 г. Так, в августе оборот сектора на 17% превышал средние показатели начала года. Хотя наблюдаются определенные негативные тенденции в области платежей, выражающиеся в ускорении темпов роста просроченной кредиторской и дебиторской задолженности, а также задолженности по займам и кредитам, уровень просрочки остается незначительным.
  • Статистика регистраций также показывает минимальное увеличение относительного интереса МСП к сектору транспортировки и хранения. Доля сектора в общем числе регистраций выросла менее чем на 0,1 процентного пункта — до 7,2%. Привлекательность сектора связана как с возникшими логистическими проблемами, так и переориентацией грузовых потоков на азиатские рынки. Поскольку возможности для деятельности малого и среднего бизнеса в таких отраслях, как железнодорожный, трубопроводный, авиационный транспорт, ограничены, опережающий рост числа регистраций отмечался в сфере складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности (на 22%). Эта отрасль, на которую приходится около 23% МСП сектора, характеризуется хорошей финансовой устойчивостью, высокой рентабельностью активов, низким уровнем просроченной кредиторской и дебиторской задолженности, а также задолженности по займам и кредитам. Индекс финансового риска «СПАРК-Интерфакс» среди МСП составляет лишь 8%. Уязвимым местом бизнеса остается ухудшение платежной дисциплины.

Интерес снизился:

  • Наиболее значительное снижение относительной привлекательности было зафиксировано в торговле транспортными средствами — на 4,3%. Обострение проблем в автомобилестроении из-за нарушений поставок комплектующих, сокращение импорта готовых машин, а также ухода западных компаний серьезно подорвали возможности бизнеса на этом рынке. В летние месяцы оборот торговли транспортными средствами был почти на треть ниже уровня начала года.
  • Интерес к деятельности профессиональной, научной и технической снизился на 1,5%. Хотя этот сектор остается одним из самых крупных для создания МСП (более 7% от общего числа регистраций), интерес к ней был менее значителен по сравнению с 2021 г. Определяющий негативный вклад в позиции сектора внесло сокращение регистраций в сфере архитектуры и инженерно-технического проектирования (на 9%), тогда как показатели в области права, бухгалтерского учета, консультирования, научных исследований сумели сохранить рост. Особенно быстрое увеличение регистраций МСП (на 41%) отмечалось в области НИОКР, которые, возможно, стимулировались потребностями ускоренного «импортозамещения» по широкому спектру продукции и технологий.
  • Произошло существенное сокращение числа ежемесячно регистрируемых компаний в лесоводстве и лесозаготовках (на 74% в марте-сентябре 2022 г. по отношению к началу года)
  • В производстве кожи и изделий из кожи — на 27%
  • В производстве прочей неметаллической минеральной продукции — на 14%
  • В производстве резиновых и пластмассовых изделий — на 13%
  • В производстве напитков — на 8%
  • В области трудоустройства — на 7%
  • В сфере туризма — на 7%.

—Важно отслеживать снижение интереса бизнеса к ряду важных отраслей в целях возможной корректировки существующего регулирования, что позволило бы минимизировать потенциальное негативное влияние этой тенденции на некоторые рынки товаров и услуг, а также занятость, — предупреждают эксперты

 

Ранее редакция приводила прогноз социально-экономического развития Новосибирской области на 2023-2025 годы. https://infopro54.ru/news/my-naxodimsya-v-nachale-dostatochno-sereznogo-socialno-ekonomicheskogo-mirovogo-krizisa/

Иллюстрация — диаграмма из исследования СПАРК-Интерфакс

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Рубрики : Экономика Власть Бизнес

Регионы: Россия

Теги : частное предпринимательство Регистрация бизнеса


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