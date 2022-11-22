Гигабитный интернет поселился в новых домах «Онеги», «Фламинго» и «Европейского берега»

В результате модернизации и строительства с июля по ноябрь 2022 года, еще более 11 тысяч новосибирских семей получили интернет на скорости до 1 Гбит/с.

Жильцы еще 48 многоквартирных домов в ЖК «Фламинго», «Онега», «КрымSKY» «Европейский берег», микрорайонах Горский, Ключ-Камышенское плато, а также Юго-Западного и Троллейного жилмассива получили возможность выходить в онлайн на скорости до 10 превышающей стандартные 100 Мбит/с, а также пользоваться цифровым телевидением. В том числе каналы связи проложены в новостройках левобережья – жилых комплексах «Немирович-Данченко», «Маяковский», «Тульский» и другие. Это позволит новоселам сразу получить услуги, необходимые для комфортного проживания.

Сеть МТС позволяет просматривать и скачивать «тяжёлый» контент сразу на нескольких устройствах даже в период пиковых нагрузок. При этом качество фиксированной связи МТС позволяет смотреть видео высокого разрешения, вести стриминг в формате Ultra HD, а также играть в компьютерные игры с облачных серверов.