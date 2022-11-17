«Мы находимся в начале достаточно серьезного социально-экономического мирового кризиса»

— Прогноз социально-экономического развития области на 2023-2025 годы формировался с учетом определенных макроэкономических условий: замедление роста мировой экономики, резкий рост годовой инфляции в мире, ужесточение кредитно-денежной политики со стороны центральных банков крупнейших стран, резкий рост цен на природный газ. По всей видимости, мы сейчас находимся в начале достаточно серьезного социально-экономического мирового кризиса, — констатировал замминистра экономического развития Новосибирской области Виталий Шовтак.
По его словам, в сложившейся ситуации прогноз социально-экономического развития области будет основываться на приоритетах экономической политики РФ: развитие транспортно-логистических коридоров, импортозамещение, обеспечение технологического суверенитета, цифровизация, стимулирование инвестиционной активности. К сдерживающим факторам для развития региона чиновник отнес недостаточно высокие темпы роста производительности труда, недостаточный уровень благосостояния населения, усиление конкуренции за квалифицированные кадры, недостаточный уровень развития инфраструктуры, несбалансированность территориального развития.
За 3 квартала этого года в экономике области, по данным Минэкономразвития, сложились следующие тенденции:
Депутаты поинтересовались, с чем связано падение реальной зарплаты населения при росте потребительских цен. Как отметил депутат, президент ООО УК «Концерн «Сибирь» Валерий Червов, эти цифры показывают, что идет обнищание населения, а значит — падение потребления, производства, сбора налогов и далее по цепочке. Замминистра ответил на этот вопрос достаточно резко:
— Реальная зарплата сократилась только в 2022 году. В предыдущие годы она росла. Сокращение связано с тем, что в начале 2022 года был резкий, по сути, спекулятивный скачек цен, который не был обусловлен какими-то экономическими причинами. Только политической ситуацией. Правительство РФ, к сожалению, на мой взгляд, не приняло достаточных мер для стабилизации экономической ситуации в тот момент.
Судя по информации, представленной Виталием Шовтаком, пока по консервативному прогнозу развития региона на ближайшие 3 года у местной власти достаточно оптимистичные ожидания. Даже несмотря на заявление чиновника о том, что мир вступает к серьезный социально-экономический кризис.
— На наш взгляд, это наиболее реальный вариант развития ситуации в ближайшие 3 года. Оснований полагать, что мировая и российская конъюнктура будут положительными, у нас нет. Скорее всего, будет происходить ухудшение ситуации, и тогда мы станем пересматривать эти прогнозы, — не исключил Виталий Шовтак. — Что касается розничной торговли, то в ближайшие 2 года, скорее всего, будут происходить структурные сдвиги по перестройке логистических путей. Это серьезно повлияет на оборот розничной торговли.
Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка отметил, что по оптовой торговле регион уже не первый год наблюдает падение. Он объяснял этот тренд развитием логистической сети компаний.
— Крупные распределительные центры строятся в других субъектах РФ. Сейчас оптовый рынок насытился, и мы видим более спокойное развитие, а иногда и уменьшение, — констатировал он.
Вице-спикер регионального парламента, депутат Ирина Диденко поинтересовались: какие меры планирует предпринимать региональное правительство, чтобы нивелировать риски для региональной экономики, в том числе в связи с введенными санкциями против России.
— В нашей стратегии, принятой в 2018 году, звучит, что регион стремится стать частью мировой экономики, а этого сейчас нет. Мы планируем вносить изменения в стратегию, принимать решения стимулирующие отрасли? Или идем по инерции, ожидая, когда рынок расставит все точки над i? — поинтересовалась Диденко.
Виталий Шовтак заявил, что он не относится к категории либеральных экономистов и является сторонником жесткого государственного регулирования экономики.
— В рамках возможностей бюджета Новосибирской области, регион делает все, чтобы поддерживать инвестиции, развивать новое производство. К сожалению, возможностей бюджета для этого критически мало, — добавил чиновник. — Развитие возможно только при смене социально-экономической политики на федеральном уровне. Этот вопрос стоит, 24 февраля он встал практически как вопрос выживания страны. Но пока, к сожалению, кроме слов, изменений я не наблюдаю.
Такой пассаж не оставил без внимания председатель бюджетного комитета Федор Николаев:
— Виталий Борисович, вы сегодня лично меня радуете. Уже третье серьезное высказывание в сторону федерального… Я говорю в хорошем смысле. В несвойственной мне манере.
На этом обсуждение прогноза будущего социально-экономического развития Новосибирской области на 2023- 2025 годы завершилось.
Ранее редакция приводила мнение эксперта о ситуации с грузоперевозками из Китая.
Фото pixabay — viarami
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