«Мы находимся в начале достаточно серьезного социально-экономического мирового кризиса»

Нерадужные перспективы

— Прогноз социально-экономического развития области на 2023-2025 годы формировался с учетом определенных макроэкономических условий: замедление роста мировой экономики, резкий рост годовой инфляции в мире, ужесточение кредитно-денежной политики со стороны центральных банков крупнейших стран, резкий рост цен на природный газ. По всей видимости, мы сейчас находимся в начале достаточно серьезного социально-экономического мирового кризиса, — констатировал замминистра экономического развития Новосибирской области Виталий Шовтак.

По его словам, в сложившейся ситуации прогноз социально-экономического развития области будет основываться на приоритетах экономической политики РФ: развитие транспортно-логистических коридоров, импортозамещение, обеспечение технологического суверенитета, цифровизация, стимулирование инвестиционной активности. К сдерживающим факторам для развития региона чиновник отнес недостаточно высокие темпы роста производительности труда, недостаточный уровень благосостояния населения, усиление конкуренции за квалифицированные кадры, недостаточный уровень развития инфраструктуры, несбалансированность территориального развития.

Ситуация в экономике

За 3 квартала этого года в экономике области, по данным Минэкономразвития, сложились следующие тенденции:

Индекс промышленного производства увеличился на 1,8%, что в 4 раза выше, чем в среднем по РФ.

Инвестиции в основной капитал (за 6 месяцев) сократились на 3,3%, по России — выросли на 7,8%.

Производство сельского хозяйства (за 6 месяцев) увеличилось на 8,4% — в 3,5 раза выше, чем по РФ.

Оборот розничной торговли составил 100,9%. По России сократился на 5,5%.

Оборот оптовой торговли сократился на 8,8%, в России — на 12,6%.

Объем платных услуг населению (за 9 месяцев) вырос на 20,7% в связи со снятием постковидных ограничений. При этом оборот общественного питания (за 8 месяцев) вырос на 35%, туристических услуг — в 3,3 раза, учреждений культуры — на 59%, специализированных средств размещения — на 53%, бытовых услуг — на 37%.

Реальная зарплата населения региона (за 8 месяцев) сократилась на 2,4% в связи с высоким темпом роста потребительских цен в начале года.

По данным Минэкономразвития, в 2020-2022 году в регионе фиксируется отрицательная динамика численности населения. Отчасти это компенсируется миграционным приростом. В социально-трудовой сфере за 6 месяцев 2022 года численность занятого населения уменьшилась на 19,7 тысячи человек. При этом средняя численность работников предприятий и организаций увеличилась на 5,5 тысячи человек. 17,3 тысячи зарегистрированы в качестве безработных — в 2 раза меньше, чем годом ранее. В целом уровень официальной безработицы в регионе сегодня составляет 1,2%, это на 1,3% ниже, чем в 2021 году.

Депутаты поинтересовались, с чем связано падение реальной зарплаты населения при росте потребительских цен. Как отметил депутат, президент ООО УК «Концерн «Сибирь» Валерий Червов, эти цифры показывают, что идет обнищание населения, а значит — падение потребления, производства, сбора налогов и далее по цепочке. Замминистра ответил на этот вопрос достаточно резко:

— Реальная зарплата сократилась только в 2022 году. В предыдущие годы она росла. Сокращение связано с тем, что в начале 2022 года был резкий, по сути, спекулятивный скачек цен, который не был обусловлен какими-то экономическими причинами. Только политической ситуацией. Правительство РФ, к сожалению, на мой взгляд, не приняло достаточных мер для стабилизации экономической ситуации в тот момент.

Что ожидается?

Судя по информации, представленной Виталием Шовтаком, пока по консервативному прогнозу развития региона на ближайшие 3 года у местной власти достаточно оптимистичные ожидания. Даже несмотря на заявление чиновника о том, что мир вступает к серьезный социально-экономический кризис.

ВРП Новосибирской области за 3 года увеличится на 6,1% (в 2022, по прогнозам, составит 1,8 трлн рублей), что в 1,4 раза выше, чем прогноз Минэкономразвития РФ по России в целом.

Инвестиции в основной капитал в области вырастут на 6,4% — на уровне РФ.

Промышленное производство на 8,7% — в 2,7 раза выше, чем в РФ.

Оборот розничной торговли на 1% — по РФ на 10%.

Темпы роста физического объема платных услуг составят 108,6% — по РФ 107%.

Объем сельхозпроизводства вырастет на 5,6% — по России на 3,1%.

Среднегодовой индекс потребительских цен по итогам 3 лет составит 118,6% — по РФ 115,4%.

Реальная зарплата за 3 года вырастет на 4,7%. По данным Минэкономразвития, этот рост прогнозируется на 2024-2025 годы, в 2023-м зарплата может сократиться на 0,6% в связи с сохранением высоких темпов роста цен.

— На наш взгляд, это наиболее реальный вариант развития ситуации в ближайшие 3 года. Оснований полагать, что мировая и российская конъюнктура будут положительными, у нас нет. Скорее всего, будет происходить ухудшение ситуации, и тогда мы станем пересматривать эти прогнозы, — не исключил Виталий Шовтак. — Что касается розничной торговли, то в ближайшие 2 года, скорее всего, будут происходить структурные сдвиги по перестройке логистических путей. Это серьезно повлияет на оборот розничной торговли.

В частности,

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка отметил, что по оптовой торговле регион уже не первый год наблюдает падение. Он объяснял этот тренд развитием логистической сети компаний.

— Крупные распределительные центры строятся в других субъектах РФ. Сейчас оптовый рынок насытился, и мы видим более спокойное развитие, а иногда и уменьшение, — констатировал он.

Что делать?

Вице-спикер регионального парламента, депутат Ирина Диденко поинтересовались: какие меры планирует предпринимать региональное правительство, чтобы нивелировать риски для региональной экономики, в том числе в связи с введенными санкциями против России.

— В нашей стратегии, принятой в 2018 году, звучит, что регион стремится стать частью мировой экономики, а этого сейчас нет. Мы планируем вносить изменения в стратегию, принимать решения стимулирующие отрасли? Или идем по инерции, ожидая, когда рынок расставит все точки над i? — поинтересовалась Диденко.

Виталий Шовтак заявил, что он не относится к категории либеральных экономистов и является сторонником жесткого государственного регулирования экономики.

— В рамках возможностей бюджета Новосибирской области, регион делает все, чтобы поддерживать инвестиции, развивать новое производство. К сожалению, возможностей бюджета для этого критически мало, — добавил чиновник. — Развитие возможно только при смене социально-экономической политики на федеральном уровне. Этот вопрос стоит, 24 февраля он встал практически как вопрос выживания страны. Но пока, к сожалению, кроме слов, изменений я не наблюдаю.

Такой пассаж не оставил без внимания председатель бюджетного комитета Федор Николаев:

— Виталий Борисович, вы сегодня лично меня радуете. Уже третье серьезное высказывание в сторону федерального… Я говорю в хорошем смысле. В несвойственной мне манере.

На этом обсуждение прогноза будущего социально-экономического развития Новосибирской области на 2023- 2025 годы завершилось.

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