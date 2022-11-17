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«Мы находимся в начале достаточно серьезного социально-экономического мирового кризиса»

  • 17/11/2022, 13:50
Автор:
социально-экономическое развитие
В Минэкономразвития Новосибирской области не исключают, что придется пересматривать консервативный прогноз развития региона.

Нерадужные перспективы

— Прогноз социально-экономического развития области на 2023-2025 годы формировался с учетом определенных макроэкономических условий: замедление роста мировой экономики, резкий рост годовой инфляции в мире, ужесточение кредитно-денежной политики со стороны центральных банков крупнейших стран, резкий рост цен на природный газ. По всей видимости, мы сейчас находимся в начале достаточно серьезного социально-экономического мирового кризиса, — констатировал замминистра экономического развития Новосибирской области Виталий Шовтак.

По его словам, в сложившейся ситуации прогноз социально-экономического развития области будет основываться на приоритетах экономической политики РФ: развитие транспортно-логистических коридоров, импортозамещение, обеспечение технологического суверенитета, цифровизация, стимулирование инвестиционной активности. К сдерживающим факторам для развития региона чиновник отнес недостаточно высокие темпы роста производительности труда, недостаточный уровень благосостояния населения, усиление конкуренции за квалифицированные кадры, недостаточный уровень развития инфраструктуры, несбалансированность территориального развития.

Ситуация в экономике

За 3 квартала этого года в экономике области, по данным Минэкономразвития, сложились следующие тенденции:

  • Индекс промышленного производства увеличился на 1,8%, что в 4 раза выше, чем в среднем по РФ.
  • Инвестиции в основной капитал (за 6 месяцев) сократились на 3,3%, по России — выросли на 7,8%.
  • Производство сельского хозяйства (за 6 месяцев) увеличилось на 8,4% — в 3,5 раза выше, чем по РФ.
  • Оборот розничной торговли составил 100,9%. По России сократился на 5,5%.
  • Оборот оптовой торговли сократился на 8,8%, в России — на 12,6%.
  • Объем платных услуг населению (за 9 месяцев) вырос на 20,7% в связи со снятием постковидных ограничений. При этом оборот общественного питания (за 8 месяцев) вырос на 35%, туристических услуг — в 3,3 раза, учреждений культуры — на 59%, специализированных средств размещения — на 53%, бытовых услуг — на 37%.
  • Реальная зарплата населения региона (за 8 месяцев) сократилась на 2,4% в связи с высоким темпом роста потребительских цен в начале года.

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 По данным Минэкономразвития, в 2020-2022 году в регионе фиксируется отрицательная динамика численности населения. Отчасти это компенсируется миграционным приростом. В социально-трудовой сфере за 6 месяцев 2022 года численность занятого населения уменьшилась на 19,7 тысячи человек. При этом средняя численность работников предприятий и организаций увеличилась на 5,5 тысячи человек. 17,3 тысячи зарегистрированы в качестве безработных — в 2 раза меньше, чем годом ранее. В целом уровень официальной безработицы в регионе сегодня составляет 1,2%, это на 1,3% ниже, чем в 2021 году.

Депутаты поинтересовались, с чем связано падение реальной зарплаты населения при росте потребительских цен. Как отметил депутат, президент ООО УК «Концерн «Сибирь» Валерий Червов, эти цифры показывают, что идет обнищание населения, а значит — падение потребления, производства, сбора налогов и далее по цепочке. Замминистра ответил на этот вопрос достаточно резко:

— Реальная зарплата сократилась только в 2022 году. В предыдущие годы она росла. Сокращение связано с тем, что в начале 2022 года был резкий, по сути, спекулятивный скачек цен, который не был обусловлен какими-то экономическими причинами. Только политической ситуацией. Правительство РФ, к сожалению, на мой взгляд, не приняло достаточных мер для стабилизации экономической ситуации в тот момент.

Что ожидается?

Судя по информации, представленной Виталием Шовтаком, пока по консервативному прогнозу развития региона на ближайшие 3 года у местной власти достаточно оптимистичные ожидания. Даже несмотря на заявление чиновника о том, что мир вступает к серьезный социально-экономический кризис.

Виктор Толоконский, политик и общественный деятель, специалист в сфере государственного и муниципального управления

«Когда мы говорим о будущем, важно, чтобы человек видел себя в этом будущем»

В частности, по прогнозам Минэкономразвития:

  • ВРП Новосибирской области за 3 года увеличится на 6,1% (в 2022, по прогнозам, составит 1,8 трлн рублей), что в 1,4 раза выше, чем прогноз Минэкономразвития РФ по России в целом.
  • Инвестиции в основной капитал в области вырастут на 6,4% — на уровне РФ.
  • Промышленное производство на 8,7% — в 2,7 раза выше, чем в РФ.
  • Оборот розничной торговли на 1% — по РФ на 10%.
  • Темпы роста физического объема платных услуг составят 108,6% — по РФ 107%.
  • Объем сельхозпроизводства вырастет на 5,6% — по России на 3,1%.
  • Среднегодовой индекс потребительских цен по итогам 3 лет составит 118,6% — по РФ 115,4%.
  • Реальная зарплата за 3 года вырастет на 4,7%. По данным Минэкономразвития, этот рост прогнозируется на 2024-2025 годы, в 2023-м зарплата может сократиться на 0,6% в связи с сохранением высоких темпов роста цен.

— На наш взгляд, это наиболее реальный вариант развития ситуации в ближайшие 3 года. Оснований полагать, что мировая и российская конъюнктура будут положительными, у нас нет. Скорее всего, будет происходить ухудшение ситуации, и тогда мы станем пересматривать эти прогнозы, — не исключил Виталий Шовтак. — Что касается розничной торговли, то в ближайшие 2 года, скорее всего, будут происходить структурные сдвиги по перестройке логистических путей. Это серьезно повлияет на оборот розничной торговли.

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка отметил, что по оптовой торговле регион уже не первый год наблюдает падение. Он объяснял этот тренд развитием логистической сети компаний.

— Крупные распределительные центры строятся в других субъектах РФ. Сейчас оптовый рынок насытился, и мы видим более спокойное развитие, а иногда и уменьшение, — констатировал он.

Что делать?

Вице-спикер регионального парламента, депутат Ирина Диденко поинтересовались: какие меры планирует предпринимать региональное правительство, чтобы нивелировать риски для региональной экономики, в том числе в связи с введенными санкциями против России.

— В нашей стратегии, принятой в 2018 году, звучит, что регион стремится стать частью мировой экономики, а этого сейчас нет. Мы планируем вносить изменения в стратегию, принимать решения стимулирующие отрасли? Или идем по инерции, ожидая, когда рынок расставит все точки над i? — поинтересовалась Диденко.

Виталий Шовтак заявил, что он не относится к категории либеральных экономистов и является сторонником жесткого государственного регулирования экономики.

— В рамках возможностей бюджета Новосибирской области, регион делает все, чтобы поддерживать инвестиции, развивать новое производство. К сожалению, возможностей бюджета для этого критически мало, — добавил чиновник. — Развитие возможно только при смене социально-экономической политики на федеральном уровне. Этот вопрос стоит, 24 февраля он встал практически как вопрос выживания страны. Но пока, к сожалению, кроме слов, изменений я не наблюдаю.

Такой пассаж не оставил без внимания председатель бюджетного комитета Федор Николаев:

— Виталий Борисович, вы сегодня лично меня радуете. Уже третье серьезное высказывание в сторону федерального… Я говорю в хорошем смысле. В несвойственной мне манере.

На этом обсуждение прогноза будущего социально-экономического развития Новосибирской области на 2023- 2025 годы завершилось.

 

Ранее редакция приводила мнение эксперта о ситуации с грузоперевозками из Китая.   

Фото pixabay — viarami

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Рубрики : Экономика Власть

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : социально-экономическое развитие мировой кризис


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