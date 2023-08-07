В Карасуке вдова три месяца прожила с мертвым мужем

В городе Карасук Новосибирской области пожилая женщина три месяца прожила с трупом 74-летнего мужа в частном доме. Тело мужчины было обнаружено второго августа.

О том, что произошло, журналист карасукской районной газеты «Наша Жизнь» Майя Ильченко рассказала в беседе с КП-Новосибирск.

— Нам сообщили, что бабушка прожила с трупом дедушки три месяца в отдельном доме, по всей видимости, никто из соседей не знал. Она его или не хотела похоронить или не могла, — сообщила Майя Ильченко.

В свою очередь, данную информацию изданию подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области и добавили, что по факту обнаружения тела проводится проверка.