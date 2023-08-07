Для строительства Восточного обхода планируют использовать золошлаковые отходы теплостанций

Первым крупным объектом применения золошлаковых материалов в дорожном строительстве Новосибирской области может стать трасса «Восточный обход города Новосибирска». Об этом сообщила пресс-служба СГК. Работу над этим проектом СГК ведет совместно с Федеральным казенным управлением «Сибуправтодор» (Росавтодор).

Федеральная трасса первой категории должна быть построена до 2028 года. СГК уже заключила договор с проектировщиком на разработку технологии применения в дорожном строительстве золошлаков с Новосибирской ТЭЦ-5. Они могут быть использованы при возведении нижней части насыпи дорожного полотна.

― Карьеров с пригодным естественным грунтом рядом нет, поэтому использование золошлаков для создания насыпи является логичным и экономически целесообразным, ― говорит директор по реализации золошлаковых материалов «Сибирской генерирующей компании» Петр Саньков.

Исследования по золошлакам проводили сотрудники Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС). Технико-экономическое обоснование применения золошлаков подготовит до конца года проектировщик и заказчик исследования ― компания Росинсталпроект (в структуре Новосибирскавтодора) в соавторстве с Сибирским государственным автомобильно-дорожным институтом (СибАДИ).

Еще одним вариантом утилизации золошлаковой смеси в дорожном строительстве стала технология реконструкции трасс. В августе 2023 года ее протестируют дорожники Алтайского края. В 2023 году должно начаться строительство стратегической автодороги Шарап — Восточный в Кузбассе. Для этого проекта Сибирский автодорожный институт и Сибирская генерирующая компания проработали технико-экономическое обоснование применения при строительстве техногенного песка, произведенного из золошлаков Томь-Усинской ГРЭС.

― Своих залежей песка в Кузбассе нет, их доставка железнодорожным транспортом серьезно удорожает любое строительство. Шлаковый техногенный песок фракцией 1–5 мм может стать хорошей заменой естественному материалу и обеспечить экономию на строительстве конкретной дороги до 100 млн руб, ― говорит Петр Саньков.

Напомним, в мае в Новосибирске возобновили строительство Восточного обхода. В планах на сезон 2023 года ― построить 10,7 км дороги.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские энергетики привлекут иностранные компании в проект по золоотвалам. А также о том, что сейчас СГК использует около 600 тыс тонн золошлаков.