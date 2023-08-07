Пассажирам нижних полок в поездах дальнего следования придется потесниться

С 1 сентября пассажиры верхних полок поездов дальнего следования получат законное право садиться на нижние для завтрака, обеда и ужина. Осенью начнут действовать новые правила, утвержденные приказом Минтранса России.

Согласно документу, пассажир верхней полки официально получает возможность проводить внизу до двух часов в сутки в строго регламентированное время. В частности, пункт 93 правил гласит, что «по требованию проводника вагона поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приема пищи». Пассажир с верхней полки может провести внизу по полчаса во время завтрака (с 7:00 до 10:00) и ужина (с 19:00 до 21:00) и час в обед (с 12:00 до 15:00).

— Наши сотрудники получат правовую основу, чтобы использовать ее в урегулировании споров между пассажирами. Так, в случае категорического отказа пассажира с нижней полки допускать пассажира с верхней к столику для приема пищи, проводник сможет потребовать у «нижнего» уступить, сославшись на правила Министерства транспорта, — пояснили в Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД).

Ранее правила не прописывали взаимоотношения пассажиров с верхних и нижних полок. В них было лишь сказано, что пассажир обязан занимать место, указанное в проездном билете. Это значит, если у тебя верхнее место, ты должен на нем ехать без всяких оговорок. Все остальное — добрая воля пассажиров с нижних полок и умение договариваться.

За отказ пустить соседа за стол, пассажиров могут оштрафовать.

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