В Казахстане задержаны более 200 человек в ходе незаконных акций

В нескольких регионах Казахстана задержаны более 200 человек за нарушения общественного порядка в ходе незаконных акций. Об этом сообщила пресс-служба МВД Казахстана (первое сообщение в 2022 году). В городах Алма-Ата, Шымкент и Тараз предпринимались попытки нападения на акиматы, где были выбиты стекла, двери и причинен другой материальный ущерб. Отмечались случаи использования толпой камней, палок, газовых, перцовых баллонов и бутылок с зажигательной смесью

— В целях обеспечения общественной безопасности полицией приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка и задержанию нарушителей. В результате противоправных действий нанесены телесные повреждения 95 сотрудникам органов внутренних дел. Повреждены 37 служебных автомашин, — говорится в сообщении.

По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования.

Как сообщал ТАСС, протесты в Казахстане начались 2 января в Жанаозене и Актау. Причина — повышение цен на газ: с 1 января 2022 года торги сжиженным нефтяным газом в стране начали проводиться через товарные биржи. В Минэнерго страны поясняли, что до перехода на электронные торговые площадки цена на этот вид топлива была убыточной для производителей, так как отпускалась по цене ниже себестоимости, уточняло информагентство. В итоге в ходе декабрьских торговых сессий средняя оптовая цена на январские поставки сжиженного газа в Мангистаускую область составила 133 126 тенге ($306) за тонну или 78 тенге ($0,17) за литр. При этом розничная цена в городах Актау, Жанаозен, а также в Мангистауском районе составила 100-120 тенге ($0,23-0,27) за литр. Митингующие требовали снизить цену сжиженного газа до 50-60 тенге ($0,11-0,13) за литр. 3 января протесты начались в Алма-Ате, Таразе, Караганде, Шымкенте, Кызылорде, Актобе и других городах страны, передавал ТАСС. 5 января указом президента на две недели было введено чрезвычайное положение в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а правительство страны ушло в отставку.