Как Big Data и искусственный интеллект меняют нашу жизнь

— В некоторых отраслях экономики технологии Big Data и искусственный интеллект уже активно используются. Речь идет о промышленности, сельском хозяйстве и медицине, — констатирует директор центра Big Data компании МТС Виктор Кантор. — К примеру, в промышленности технология применяется для детектирования дефектов на ранних стадиях производства, более экономного расходования материалов. В сельском хозяйстве это наблюдение с дронов и спутников для изучения плодородности полей. В медицине речь идет о ранней диагностике заболеваний.

В перспективе Big Data придет в сегмент малого и среднего бизнеса. Сейчас некоторые компании уже пользуются услугами платформы для запуска таргетированной рекламы «МТС Маркетолог».

— Таргетирование и поиск аудитории при этом строится на наших данных. Поэтому здесь не возникает проблемы, что у конкретного малого бизнеса не хватает данных для того, чтобы настроить рекламу под себя, — поясняет эксперт.

Данные, собранные посредством Big Data и искусственного интеллекта, весьма полезны и для органов власти всех уровней.

— Big Data эффективна для анализа распределения людей на карте города или региона, оценки их привычек, изучения, в каких направлениях и на каком транспорте они перемещаются. У МТС сегодня есть продукт «МТС Регион», которым сейчас пользуются 42 региона. В его рамках решаются задачи, связанные с туристическими и транспортными потоками, есть ряд и других идей, которые мы прорабатываем и внедряем, — говорит Виктор Кантор. — В перспективе нам всем придется научиться работать с данными, анализировать их. Это, скажем так, следующий этап нашей эволюции. Если раньше нам многое нужно было делать самим, то теперь появляется огромное количество помощников в виде различных, как мы сейчас их называем, искусственных интеллектов.

— В будущем, на горизонте 10 лет, наши медицинские анализы будет исследовать искусственный интеллект с помощью технологии Big Data, наши резюме будет отсматривать, возможно, на предварительном этапе, искусственный интеллект, — прогнозирует Виктор Кантор. — При этом важно понимать, что цель Big Data и искусственного интеллекта совершенно не в том, чтобы кого-то заменить, а в том, чтобы создать огромное количество помощников, которые позволят человеку сконцентрироваться на более творческих задачах.

Как и прогнозировали эксперты, сейчас появляется

Напомним, в 2019 году МТС и ряд других компаний подписали Кодекс этики больших данных, а в минувшем 2021 году — Кодекс этики искусственного интеллекта.

Материал и фото спикера предоставлены пресс-службой МТС