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Новосибирский блогер отсудил компенсацию морального вреда у полиции

  • 09/12/2022, 16:05
Автор:
Штраф за митинги
Однако получить эти деньги ему будет проблематично.

Блогер Тимур Ханов отсудил компенсацию морального вреда у сотрудников правоохранительных органов после задержания на акции протеста в мае. Об этом Ханов сообщает на своей странице в соцсети.

Присудили компенсировать мне 1.500 руб за действия полиции 6 марта, пишет блогер. За то, что не только был незаконно задержан и удержан больше положенного времени в отделении, мне попортили имущество, необоснованно применили силу, нанесли телесные повреждения и пр. Суд компенсировал еще часть затрат, хотя я потратил в три раза больше на адвоката.

Однако, как сообщает Ханов, получить эти средства ему будет проблематично из-за удовлетворения более раннего иска со стороны полиции.

Деньги я не получу, поскольку счета арестованы по иску полиции на три миллиона за работу по разгону митинга, на котором я не был, пишет блогер.

Напомним, что помимо Тимура Ханова, оплатить работу полиции по итогам мартовской несогласованной акции протеста ещё в 2021 году предстоит и депутату горсовета Новосибирска от либеральной коалиции «Новосибирск-2020» Антону Картавину, остающемуся в России, в отличие от ранее покинувшего её Ханова. Общая сумма исковых требований для обоих составила более 3 млн руб.

Новости Новосибирска

Депутату и блогеру выставлен денежный счет на оплату их задержания

 Сверхурочные деньги, выплаченные сотрудникам за время выполнения служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени, составили 3024877 рублей 30 копеек,  сообщалось в расчете исковых требований, который Антон Картавин размещал на своей странице в соцсети.  Затраты на ГСМ для задействованных в ходе выезда автомобилей ОВД составили 13161 рублей 09 копеек. Всего: 3011716,21 + 13161,09 = 3024877 рублей 30 копеек.

До этого аналогичный счет на оплату работ правоохранителей по итогам протестных акций получили коллега Картавина по горсовету и коалиции Сергей Бойко, в настоящее время проживающий с семьёй за границей, и еще несколько либеральных активистов на общую сумму в 2,8 млн рублей. При этом Сергей Бойко обратил внимание, что стоимость «услуги» полицейских из Новосибирска и районов Новосибирской области значительно разнятся.

Ранее редакция рассказывала об уголовном деле в отношении ещё одного новосибирского блогера.

Фото со страницы Тимура Ханова в соцсети

 

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Рубрики : Общество Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Штраф за митинги полиция блогер арест


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