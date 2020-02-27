В Кировском районе Новосибирска вновь зарезервировано место под метродепо

Мэрия Новосибирска зарезервировала земельный участок под строительство электродепо метрополитена на улице Петухова в Кировском районе. Информация об этом размещена на сайте мэрии.

Согласно постановления мэра города Новосибирска Анатолия Локтя, под депо зарезервирован участок площадью 165 125 кв. м.

Отмечается, что резервирование земель осуществляется на основании постановления мэрии города Новосибирска от 30.03.2018 № 1134 «О проекте планировки территории, ограниченной ул. Тульской, рекой Тулой, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Петухова, ул. Хилокской, в Кировском и Ленинском районах», в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и руководствуясь Уставом города Новосибирска.

Зарегистрировать ограничения прав на участки, расположенные в границах резервируемых земель, поручено департаменту земельных и имущественных отношений. Сроки начала строительства не уточняются.

Стоит отметить, что первое постановление о резервировании земли на Петухова под метродепо было подписано в 2012 году. Срок его действия закончился в сентябре 2019. Судя по данным кадастровых номеров земельных участков, речь идет о площадке в районе авторынка «Столица».

Фото: скриншот карты 2ГИС