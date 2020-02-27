В 2019 году в регионе введено в эксплуатацию более 937 тыс. кв метров площадей нежилого значения

В 2019 году в Новосибирской области введено в эксплуатацию 937,2 тыс. кв. метров площадей нежилого назначения, сообщили в консалтинговом агентстве R-аналитика. Несмотря, что это на 17,5% % больше, чем в 2018 году, количество зданий сократилось на 3,7%. В структуре площадей нежилого назначения 11,7% приходится на промышленные площади, 16,2% — на коммерческие, 5,2% — на административные.

Отменяется, что наибольший прирост количества зданий (+21,3%) пришелся на коммерческие. Общая площадь введенных в эксплуатацию зданий по сравнению с прошлым годом снизилась для всех типов, названных выше.

Цена аренды на офисные помещения в среднем по городу по сравнению с 2018 годом увеличилась на 7%, на торговые площади – на 11%

Цена предложения на продажу больше всего изменилась на помещения универсального назначения (+13%) и офисные помещения (+10%).

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