Долгострои на Закаменском планируют достроить за счет средств Фонда защиты дольщиков

Министерством строительства Новосибирской области продолжается работа по заключению соглашения с ППК «Фонд защиты граждан-участников долевого строительства» о предоставлении субсидии на завершение строительства проблемных объектов. В частности, прорабатывается возможность достройки с участием НКО «Фонд НСО» домов Закаменского микрорайона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков подчеркнул, что заявки на финансирование достройки проблемных объектов, либо выкупа долей у граждан с участием механизма ППК «Фонд защиты граждан-участников долевого строительства» (г. Москва) рассматриваются только после предоставления полного пакета необходимых документов и при наличии ходатайства правительства Новосибирской области.

— В настоящее время такие заявки предоставлены в минстрой региона и ППК «Фонд» от ЖСК «Закаменский-12» и ЖСК «Закаменский-13». От ЖСК «Закаменский-11» и ЖСК «Закаменский-16» такие документы не поступали, — отметил замминистра.

Он подчеркнул, что в связи с поступлением многочисленных обращений граждан, министерством строительства Новосибирской области проведена внеплановая документарная проверка ЖСК «Закаменский-11», который является застройщиком многоквартирного жилого дома в микрорайоне Закаменский, 11 стр. По итогам проверки выявлено, что ЖСК нарушены требования 214-ФЗ и Жилищного кодекса РФ. За выявленные правонарушения председатель правления ЖСК «Закаменский-11» привлечена к административной ответственности. Данному ЖСК вынесено предписание о необходимости устранения нарушений.

Также в ходе проверки было проанализировано расходование денежных средств ЖСК «Закаменский-11» на завершение строительства объекта. Было установлено, что средства, полученные ЖСК от реализации МИП, а также деньги, ранее собранные с членов жилищно-строительного кооператива, руководством ЖСК используются неэффективно, поскольку фактически отсутствует положительная динамика строительства объекта.

Алексей Колмаков пояснил, что дом №11 на момент банкротства застройщика ООО «Неоград-Инвест» находился в высокой степени готовности.

— В 2019 году для достройки домов микрорайона «Закаменский» реализованы масштабные инвестиционные проекты, в рамках которых каждому из четырех ЖСК перечислено 45 млн рублей, — уточнил Алексей Колмаков. — Тремя ЖСК указанные средства освоены, за исключением ЖСК «Закаменский-11», который не использовал средства по целевому назначению, они по-прежнему остаются на счету кооператива.

Замминистра подчеркнул, что для завершения строительства жилых домов микрорайона Закаменский органами государственной власти и муниципального образования будут использованы все существующие меры государственной поддержки, предусмотренные законодательством Новосибирской области, в том числе механизм ППК «Фонд».

Фото из группы ЖК Закаменский.Новосибирск ВКонтакте