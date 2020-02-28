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В Клинике института лимфологии внедряют бариатрическую хирургию

В рамках высокотехнологичной медпомощи врачи готовы проводить до 100 операций в год — при наличии соответствующих федеральных квот.
  • 28/02/2020, 15:27
Автор: Юлия Данилова
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Только в Новосибирской области зарегистрированы около 100 тысяч пациентов с сахарным диабетом.

— В Новосибирске сложились оптимальные условия для оказания высокотехнологичной медицинской помощи больным сахарным диабетом. У нас есть научные центры, занятые разработкой методов диагностики и лечения заболеваний, а также медцентры, которые могут оказывать эту помощь, — констатировал, выступая на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» заместитель руководителя НИИКЭЛ — филиала ИЦиГ СО РАН Вадим Климонтов.

В прошлом году у врачей Новосибирской области появилась возможность проводить операции бариатрической (метаболической) хирургии за счет госсредств и федерального бюджета. Климонтов подчеркивает, что это дает возможность выйти на совершенно другие результаты управления лечением сахарного диабета.

— Такие операции включают в себя два механизма: ретроспективный (уменьшение размера желудка пациента) и шунтирующий (формирование новых условий для пищеварения). Для пациента с диабетом они наиболее предпочтительны и приносят наибольший результат, — поясняет заведующий отделением хирургии Клиники института лимфологии, врач-хирург Олег Шумков. — Не нужно считать, что этот метод позволит нам избавить человека от сахарного диабета. Это метод достижения стойкой ремиссии, который дает возможность пациенту отказаться от приема препаратов.

Главный врач Клиники института лимфологии Людмила Голованова рассказывает, что сегодня 25% пациентов, проходящих через клинику, больны сахарным диабетом. Новосибирский центр — единственный за Уралом, где проводят метаболические операции в рамках программы высокотехнологичной медпомощи (ВМП).

— В прошлом году в рамках госзадания мы выполнили 3 операции. У каждого пациента было сверхожирение — все более 150 кг. На 2020 год мы пока получили квоту на 4 операции, но рассчитываем, что нам удастся ее увеличить. В листе ожидания стоят 10 человек, — говорит Голованова. — При существующих мощностях клиники и соответствующем финансировании в год мы можем делать 70-100 подобных операций. Если мы аккумулируем пациентов со всего Сибирского федерального округа, то вполне возможно формирование листа ожидания, соответствующего нашим мощностям.

Вадим Климонтов напоминает, что только в Новосибирске зарегистрированы около 100 тысяч пациентов с сахарным диабетом. Из них более 90% — с сахарным диабетом второго типа.

— Конечно, не все они являются кандидатами на операцию методом бариатрической хирургии, но пациентам с ярко выраженным ожирением чаще всего другие методы помочь не могут. Потребность в таких операциях намного больше, чем те единицы операций, которые мы можем сейчас проводить в рамках ВМП, — говорит он.

По словам Людмилы Головановой, стоимость операции в Клинике института лимфологии на 2020 год в рамках программы ВМП составляет чуть более 245 тысяч рублей. В коммерческих медцентрах она варьируется от 200 до 300 тысяч.

В НИИКЭЛ продолжают разработку новых методов лечения диабета.

— Мы занимаемся непрерывным мониторингом глюкозы, помповой инсулинотерапией. Здесь колоссальные перспективы, так как эти методы позволяют персонализировано лечить диабет, опираясь на детальное знание ситуации у конкретного человека, когда мы знаем с точностью до минуты, в режиме реального времени его сахар. Кроме того, мы занимаемся отработкой технологий прогнозирования колебаний уровня сахара, детальным анализом этих колебаний, чтобы оптимально подбирать сахароснижающую терапию, — перечисляет Вадим Климонтов. — Также мы занимаемся внедрением новых видов помп — искусственной поджелудочной железы. Эти устройства в зависимости от уровня сахара в крови очень точно дозируют инсулин или прекращают его вводить, если уровень падает. Это новое направление в котором сейчас движется медицинская наука, и как идеологи изучения гликемии мы находимся на передовых позициях.

Кроме того, в клинике разрабатывается несколько новых технологий лечения сахарного диабета и персонализированной диагностики, внедряются новые хирургические технологии, которые могут улучшить ряд моментов жизни больных.

Изначально метод бариатрической (метаболической) хирургии развивался как помощь людям с ожирением, косметическая процедура для тех, кто хочет улучшить свой внешний вид. Впоследствии стало известно, что он позволяет улучшать состояние больных сахарным диабетом.

Фото: баз-pixabay.com- PhotoMIX-Company, др- автора

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