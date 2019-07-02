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В клинике Мешалкина разработали нейросеть по выявлению инсульта

Она позволяет увеличить эффективность диагностики инсультов благодаря исключению фактора человеческой ошибки.
  • 02/07/2019, 16:40
В клинике Мешалкина разработали нейросеть по выявлению инсульта

Нейронная сеть, способная эффективно определять наличие и локализацию инсульта, разработана специалистам НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина, совместно со Сбербанком при поддержке министерства здравоохранения Новосибирской области. Система призвана помочь врачам ставить диагноз максимально быстро и точно, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Для разработки нейросети министерство здравоохранения региона предоставляло цифровые деперсонализированные данные результатов компьютерной томографии, проводимых в первичных сосудистых отделениях и региональных сосудистых центрах. Информация была необходима для формирования набора данных, на основе которых нейронная сеть будет обучаться распознаванию заболеваний.

— Это новое, но очень перспективное направление для медицины. С учетом полученных данных мы настроены оптимистично, и надеемся на скорое внедрение данной системы поддержки врача в реальную клиническую практику. Это позволит не только снизить частоту врачебных ошибок, но и усилить контроль за оказанием помощи на местах, так как система будет позволять отслеживать результаты обследования каждого пациента с инсультом в реальном времени, — сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

Как отмечают представители клиники Мешалкина, система позволяет увеличить эффективность диагностики инсультов благодаря исключению фактора человеческой ошибки. В настоящий момент завершен второй этап тестирования, который показал высокую эффективность.

Отмечается, что до конца 2019 года будет проводиться тестирование системы на практике. Система будет диагностировать все случаи сосудистых патологий, которые будут поступать в больницу. Кроме того, тестирование системы на практике предполагает создание единого архива, в который будут поступать изображения, которые будут анализироваться системой.

В случае успешного прохождения данного этапа тестирования, ученые приступят к регистрации продукта. Вместе с этим будут дорабатываться отдельные опции. В частности, будет внедрена автоматизированная система оценки показаний к оперативному вмешательству. Также медики считают, что в случае успешного прохождения всех тестов система будет востребована в отдаленных районах, где не всегда достаточное количество опытных специалистов.

Фото: пресс-служба НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина

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