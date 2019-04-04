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В Клубе Директоров обсудили стратегию и тактику продаж

Директора делились собственным опытом, обменивались удачными тактиками и инструментами.
  • 04/04/2019, 10:00
Клуб Директоров

28 марта 2019 г. состоялось двадцать пятое заседание Клуба Директоров на тему: «Стратегия и тактика продаж: главное», сообщили в пресс-службе Клуба Директоров.

Отмечается, что для многих руководителей тема оказалась действительно актуальной, так как продажи являются основой для любого бизнеса. Сегодня необходимо четко понимать, каким образом продавать продукт или услугу, учитывая при этом новые технологии в стратегии и тактике продаж.

Директор дилерского центра «ГАЗ Автоцентра Сармат» Анна Ващенко рассказывала об изменениях рынка, его эволюции, а точнее о дефиците и изобилии. Она уверена, что главная ценность в продажах сегодня – автоматизация процесса продаж. Эксперт сфокусировала внимание слушателей на продажах в интернете, системе стратегического планирования – подробно рассказала о плане тактических действий и привела в пример компанию «РОЛЬФ», в которой очень трепетно относятся к прописанию ценностей. И главные для них ценности – ответственность и репутация, так как компания «РОЛЬФ» хочет оставаться лидером в продаже автомобилей и обслуживании клиентов.

Совладелец школы барабанов «Party-уроки», директор производственной компании «БФТ» Сергей Саранчин назвал свою систему продаж в школе барабанов, как «система управления продажами эмоциональных продуктов».

— Самое главное – это эмоции, и мы их продаем! — говорит Сергей Саранчев.

Он подробно рассказал о стратегии продаж и о том, как протекают тактические процессы продажи в его школе барабанов. Его школа барабанов – уникальный промер «нового продукта на новом рынке», когда грамотно выстроенная система продаж позволяет компании быстро набрать обороты и приобрести широкий клиентский охват.

Генеральный директор EDGE Premium Fitness Club Максим Частковский заострил внимание руководителей на современных инструментах продаж: чат-ботах и интернет –технологиях в целом. Поделился опытом применения этого в своей компании, подробно рассказал какие преимущества есть в этих технологиях при реальной работе. Также он сделал акцент на том, что клиентский сервис является фактически основным конкурентным преимуществом на рынке фитнес услуг.

А исполнительный директор компании «РАДИОТЕХНИКА» Вячеслав Дель рассказал про свой опыт в продажах различных товаров и услуг, про важность понимания момента, когда «старые технологии должны обрасти новыми», когда «мамонты продаж» обратят свой взор на современные тактики в продажах и с помощью своего опыта и репутации будут завоевывать новые рынки.

Как отметила генеральный директор компании «ГРАФ» Наталья Мишина, за свой 28-летний опыт работы в стратегии и тактике продаж она пробовала многое, были успешные кейсы и не очень, однако, её компания всегда оставалась верной качеству и клиентоориентированности, что позволяет им и сегодня прекрасно чувствовать себя на современном рынке.

Директора активно обсуждали тему продаж, задавали вопросы спикерам и экспертам, делились собственным опытом, обменивались удачными тактиками и инструментами.

Следующее заседание Клуба Директоров состоится 25 апреля. Его темой станет «Личность руководителя как двигатель развития компании».

Фото: предоставлено Клубом Директоров

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